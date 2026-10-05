Recorrer España para dar a conocer cómo se conecta el mundo urbano con el mundo rural, cómo se repotencia un parque eólico cuando llega al final de su vida útil o cómo se abrazan y conviven las energías renovables con los entornos locales es, entre otras muchas cosas, lo que vamos a poder conocer y disfrutar en Conexión a Tierra, el videopodcast de Endesa que, con gancho, rigor, humor y entrevistas con expertos, rompe mitos sobre ese binomio campo-ciudad o campo-industria.

Una aventura audiovisual que ya va por la tercera temporada y que cuenta, una vez más, con la ingeniera agrónoma, Pilar Pascual, más conocida como Agripilar, y con el urbanita y creador de contenido Elisardo Pardos, más conocido como Eli. Una pareja bien avenida que ha recorrido entornos rurales de Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Cataluña o Canarias, donde han hablado con especialistas en medio ambiente, guías de turismo, emprendedores rurales, ingenieros, técnicos y múltiples agentes sociales, para conocer de primera mano una decena de casos reales de convivencia, aportación, diálogo y entendimiento entre las renovables y el entorno.

En esta ocasión, Endesa ha llevado la presentación del proyecto precisamente hasta una de las ubicaciones protagonistas, Mañón. Allí, en un entorno privilegiado como es Granja Labrada, un espacio de alojamiento rural con turismo ecuestre ubicado en Grañas do Sor, junto al Geoparque Ortegal, se dieron cita alrededor de 70 vecinos de la zona de Mañón y Ortigueira, y personalidades del entorno local para ser testigos de la importancia que tiene la zona para la sostenibilidad, el empleo y la economía local.

Convivencia, uno de los conceptos esenciales del proyecto

Eli y Pilar llegaron juntos en un tractor, entraron por la puerta grande, anticipando de algún modo que íbamos a pasar una tarde divertida y entretenida donde se enfrentarían dos mundos diferentes, pero con mucho en común. «Cada uno de nosotros tiene una realidad, pero también tenemos claro que el campo y la ciudad deben ser una pareja, y tienen que lidiar con lo negativo y lo positivo de ambos mundos. Si queremos vender nuestros productos o que la gente deje un impacto socioeconómico en nuestros entornos, por ejemplo, necesitamos que la ciudad también valore lo que hacemos en el campo», comenta Pilar.

Por su parte, Eli señala que si hay un concepto clave en todo este escenario, es «la convivencia entre proyectos renovables bien hechos con el mundo rural y ver cómo se compaginan las actividades para que haya un win-win entre ambas partes». Por ello, añade, «una vez más venimos a presentar proyectos reales que están funcionando y que tienen historias reales muy bonitas que vamos a tener la oportunidad de contar en primicia, además, para la gente de Mañón, incluyéndoles en el proyecto y compartiendo y conviviendo con ellos».

A lo largo de los 12 capítulos de la tercera temporada de Conexión a Tierra, los protagonistas del videopodcast responden a preguntas tan interesantes como: ¿hay aves en las plantas solares?; ¿qué aporta una central hidroeléctrica al territorio en el que está?; ¿qué es el cernícalo primilla y por qué hay que preservarlo?; ¿sabes lo que es una pardela cenicienta?; ¿has escuchado hablar de una comunidad de montes ancestral? o ¿las renovables ayudan a la integración de personas con discapacidad en el entorno rural: realidad o ficción?

La repotenciación de la planta eólica de Coriscada

Uno de los episodios de Conexión a Tierra, formato innovador de conversación abierta, viaja hasta la planta eólica de Coriscada, entre los concellos de Mañón y Ortigueira, en La Coruña, para descubrir cómo se prepara la repotenciación de una planta eólica y qué beneficios puede aportar a su entorno, desde el punto de vista económico y social, mostrando ejemplos reales de colaboración con el territorio y de gestión compartida de los recursos locales.

«Tenemos la oportunidad de saber cómo una repotenciación de unos aerogeneradores, que en principio no parece tener repercusión directa en las zonas locales, puede dar el origen que conecta diferentes puntos y es un reclamo turístico que dinamiza a la vez el pueblo, los negocios, ayuda al sector primario y sus productos. Una vez más se da la convivencia de renovables, turismo y desarrollo socioeconómico de las zonas, poniendo no sólo el foco en la generación de energía, que es necesaria, sino también en todo lo que le rodea y ver cómo beneficiar a todas las partes, y que sea un proyecto también bien recibido», explica Eli.

La presencia de este parque eólico en Coriscada ha tenido un impacto positivo en diferentes sectores, entre ellos el del turismo. Muchos negocios locales pueden brindar nuevas experiencias a los visitantes, gracias al trabajo conjunto entre Endesa y los agentes sociales y emprendedores de la zona. Es el caso del proyecto Granja Labrada, un alojamiento rural con caballo en la Costa del Ortegal que ofrece a sus huéspedes la opción de hacer una ruta ecuestre por diferentes caminos de la zona, clases de equitación o bautismos ecuestres.

Uno de los caminos por los que pasean los caballos de Granja Labrada es, por ejemplo, el Camino dos Arrieiros, una histórica ruta de senderismo de origen neolítico y prehistórico que recorre la divisoria de la Serra da Faladora, y que nos permite ser arrieiros por un día. Sara Gascón, una de las fundadoras de este negocio rural, explica que se dedican a hacer acciones con caballos «desde la filosofía de la doma natural, es decir, ponemos el bienestar del caballo primero. Dar un paseo con esta compañía y estas vistas (haciendo alusión al Mirador del Parque Eólico de la Coriscada) son un lujo».

Explica Gascón, además, que en su negocio necesitan varios elementos fundamentales, como son los caballos y los caminos abiertos para poder transitar por ellos, y en esto último la presencia de la energía eólica de Endesa tiene un papel importante porque el mantenimiento de los parques también requiere de caminos abiertos.

El impacto socioeconómico local

En este sentido, la emprendedora explica que, efectivamente, es algo esencial para las rutas con caballos: «El entorno rural de Galicia tiene la dificultad de que los caminos que no se usan se cierran en apenas un año, porque todo es muy fértil y muy verde. Al llegar a la granja, nosotros abrimos varios caminos, incluso algunos de ellos tenían árboles en el centro porque hacía tiempo que no pasaba nadie. De modo que los caminos limpios son vitales».

Sobre la convivencia de los parques eólicos con los habitantes y negocios autóctonos, Gascón asegura que para ella «sería infinitamente más bonito que no hubiera aerogeneradores porque hacen ruido y son muy grandotes, pero este camino no llegaría hasta este mirador si no estuvieran estos bichos. Para mí, la convivencia debe ser a base de encontrar el término medio. Es verdad que tienen un impacto estético y que hay gente que se enfada un montón, pero para mí ofrece un uso del monte y que no quede abandonado. Me quedo con eso».

Endesa ha iniciado recientemente los trabajos para la repotenciación del parque eólico Coriscada, que contarán con una inversión total de 36,3 millones de euros y estarán concluidos a lo largo de 2027. Las acciones incluyen el desmontaje de los 40 aerogeneradores (que totalizan 24 MW) operativos desde 1998 y la sustitución de estas máquinas por 4 de última generación, de 7 MW cada una y una potencia total instalada de 28 MW (aunque se mantiene la evacuación en los 24 MW).

Con esta actuación, Endesa no sólo reducirá visualmente el número de aerogeneradores, sino que mejorará tecnológicamente estas instalaciones, que serán más eficientes y con una operativa más segura.

Alfredo Dovale, alcalde de Mañón, asegura que la relación con la compañía es «muy buena; compartimos con ellos este parque eólico que se va a repotenciar, para nosotros esto significa puestos de trabajo y va a mover el público a nivel de habitaciones y restaurantes, y se va a notar, como ya pasó en el momento de la primera instalación. Además, recibimos unos cánones del eólico importantes y eso nos viene muy bien».

Otro de los pueblos que comparte territorio con los aerogeneradores es Ortigueira. Valentín Calvín, su alcalde, explica que para ellos «es una fuente de financiación muy interesante que no podíamos dejar escapar y que, sin duda, los van a notar los vecinos en forma de mejores servicios. La presencia de esta planta eólica repercute en su día a día, y eso lo van a ver».

Sobre la repotenciación, además, apunta, que «todo lo que sea recuperar el paisaje es algo muy importante para nosotros y que haya menos aerogeneradores va a ser un impacto medioambiental y paisajístico muy interesante porque ganamos el paisaje y al mismo tiempo mantenemos la inversión, que es lo que más nos interesa».

Con esta tercera temporada de Conexión a Tierra, Endesa reafirma una vez más su vocación de acercar las historias reales que muestran cómo la transición energética puede convertirse en una oportunidad para impulsar la biodiversidad, el empleo, la innovación y la actividad económica en los territorios rurales de toda España.

Puedes ver todos los episodios de Conexión a Tierra en este enlace.