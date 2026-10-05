La importante reflexión de Paul McCartney, músico, sobre el paso del tiempo: «La tristeza es felicidad con una chaqueta negra»

Paul McCartney (Liverpool, 18 de junio de 1942) estará siempre en los libros de historia por formar parte de uno de los grupos más importantes de todos los tiempos. Junto a John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, formó parte de The Beatles, una de las mejores bandas que jamás han existido. Paul McCartney también tuvo una gran carrera en solitario y, además, también ha destacado por sus buenos trabajos como escritor, pintor y actor. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Paul McCartney.

Paul McCartney es el único miembro que queda vivo de The Beatles, junto con Ringo Starr, y está considerado como uno de los músicos y compositores más importantes de todos los tiempos. Suya es la mítica letra de «Yesterday», que es una de las canciones más versionadas de todos los tiempos, y durante su carrera ha vendido más de 100 millones de álbumes y sencillos. Su canción «Mull of Kintyre», que cantó en solitario con el grupo Wings, es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

«La tristeza es felicidad con una chaqueta negra». Esta es la última reflexión viral de un Paul McCartney que durante su trayectoria ha entrado dos veces en el Salón de la Fama del Rock y también ha sido distinguido en Reino Unido con la Orden del Imperio Británico y después fue elevado al rango de caballero por sus servicios a la música.

Las mejores frases de Paul McCartney

Además de un sinfín de canciones que forman parte de la historia de la música, Paul McCartney también ha dejado un legado de frases que han servido como inspiración para los amantes de la música y también como ejemplo para todos los que siguen una meta en la vida. Las mejores frases pronunciadas por Paul McCartney en libros, artículos y entrevistas son las siguientes: