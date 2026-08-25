Robles señala a Marlaska en la invasión de Ceuta: «El CNI compartió la información con las Fuerzas de Seguridad»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales a Ceuta del pasado 30 de julio. En su intervención, Robles ha defendido que las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizaron en Ceuta la labor que «competencialmente le es exigible» y ha revelado que se compartió la información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes del Ministerio del Interior.

«El CNI y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realizaron la labor que les es exigible y dio la información requerida», ha destacado la titular de Defensa, explicando que «el CNI monitoriza la situación con 25 agentes desde múltiples perspectivas como las mafias, el auge del terrorismo yihadista o la inmigración irregular».

Tras la invasión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que nadie había advertido de una entrada de inmigrantes de esas dimensiones.

Pero Robles considera que los servicios de inteligencia sí hicieron bien su trabajo, y ha señalado que su labor está protegida por el deber de secreto, «que es una garantía para su actuación», pero que muchas veces «opera como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan».

Según ha explicado, esos agentes «prestan sus servicios y desarrollan su misión en Ceuta, monitorizando a diario la situación en la zona desde múltiples perspectivas: relaciones con los países fronterizos, la situación geopolítica en el flanco sur, la actuación de las mafias organizadas, la utilización por estas de las redes, el auge e incremento del terrorismo yihadista y obviamente el desarrollo de la migración irregular, atendiendo la situación de los países vecinos, del Sahel, así como aquellas actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas realizadas por agentes internacionales».

Robles ha remarcado que, también esos días, los militares «realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la Delegación del Gobierno». Ha recordado que «el control de acceso y salida por fronteras» corresponde a Interior, si bien ha ensalzado particularmente la actuación de los policías y los guardias civiles en Ceuta.

Responde a Marruecos

En su comparecencia, la ministra ha respondido también a las amenazas de Marruecos, que reclama la soberanía de Ceuta y Melilla. Robles ha destacado que ambas ciudades «son España e intocables» y ha advertido de que las vulneraciones a la soberanía nacional serán respondidas «con firmeza».

«No es que sean españolas, son españolísimas, y no vamos a permitir que sus valores de convivencia y tolerancia se pongan en peligro o discusión», ha señalado Robles. Así, ha advertido de que «cualquier agresión o intento de agresión» lo son contra «España entera», insistiendo en que la soberanía y la integridad territorial española «son intocables».

Robles ha asegurado que vulneraciones de las mismas serán respondidas «con firmeza», pero siempre con arreglo a la legalidad.

En su exposición inicial, la ministra ha eludido mencionar a Marruecos, como sí hizo en declaraciones posteriores a la entrada masiva, cuando pidió a Rabat «no tocar» a Ceuta y Melilla, a diferencia del resto de miembros del Ejecutivo, que mantienen que el país vecino es un socio «fiable» y «leal».