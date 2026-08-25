Veintiséis días después de la invasión migratoria de Ceuta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convocado por fin un Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis. Lo ha hecho, eso sí, a su manera: vetando la presencia del Rey Felipe VI, pese a que, en ese caso, sería el propio monarca quien presidiría la reunión. Sánchez ha preferido, una vez más, volver a hacer un desplante al jefe del Estado y dejarle fuera de una crisis que afecta directamente a la integridad territorial española.

La cita ha tenido lugar este martes, antes del Consejo de Ministros. En ella han participado, además del presidente, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la de Defensa, Margarita Robles; el de Hacienda, Arcadi España; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la de Sanidad, Mónica García; el de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López; la de Trabajo, Yolanda Díaz; y la de Ciencia, Diana Morant. El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón, también han estado presentes, entre otros.

El jefe del Estado no ha estado presente pese a que la normativa permite su presencia. En caso de asistir, presidiría la reunión en detrimento del líder socialista. De hecho, Felipe VI ya había acudido en diversas ocasiones a estas citas: por ejemplo, el día posterior al apagón, el primer Consejo de Seguridad Nacional de Sánchez como presidente o el primero tras el estallido de la pandemia de Covid-19. Además, la agenda del monarca estaba libre, ya que había vuelto a Madrid después de sus vacaciones de verano.

Reunión 26 días después

El Consejo de Seguridad Nacional llega 26 días después de que casi 80.000 inmigrantes entrasen ilegalmente en Ceuta a través del espigón de El Tarajal, frontera con el vecino reino de Marruecos. Durante ese tiempo, el jefe del Gobierno ha permanecido de vacaciones en la Residencia Real de La Mareta. Sólo dejó el enclave canario el día posterior a la invasión, cuando visitó la ciudad autónoma.

Además de ello, sólo en otras dos ocasiones, el presidente del Gobierno presidió por videoconferencia sendas reuniones de coordinación sobre la situación en la ciudad autónoma. Lo hizo en ambas ocasiones desde el despacho habilitado en La Mareta.

Sánchez ha estado en la residencia ubicada en Lanzarote 22 días junto a su familia y distintos invitados, en medio de la invasión migratoria de Ceuta y bajo un fuerte dispositivo de seguridad que ha incluido, entre otros elementos, un cordón marítimo de más de 732.000 metros cuadrados y unos 40 guardias civiles destinados a su protección.