Muere Ángel Arroyo, segundo del Tour de Francia en 1983 y pionero del ciclismo español

Ha muerto Ángel Arroyo Lanchas, uno de los pioneros del ciclismo español y que devolvió a España al Tour de Francia en el año 1983, antes de que Perico y Miguel Induráin triunfaran en París. Ex ciclista ha fallecido a los 70 años en el Complejo Asistencial de Ávila, donde llevaba varias semanas ingresado debido a una grave enfermedad. Ganó la Vuelta a España en el año 1982 en la carretera, pero le fue arrebatada por un positivo posterior.

Ángel Arroyo, natural de El Barraco (Ávila), escuela de grandes escaladores del ciclismo español, fue uno de los prohombres del deporte español en la década de los ochenta. Debutó en profesionales en 1979 con el Moliner Vereco antes de fichar por el Zor y posteriormente en 1982 por el Reynolds, en el que coincidió con otras jóvenes promesas como José Luis Laguía, Rubén Gorospe y Pedro Delgado.

En 1983 logró el mejor resultado de su carrera al concluir segundo y ganar una etapa en el Tour de Francia, tan solo superado por el francés Laurent Fignon. Arroyo se retiró del ciclismo profesional en 1989 y fundó en El Barraco la peña que lleva su nombre, la Peña Ciclista Ángel Arroyo, en la que se forjaron otros grandes ciclistas como José María Jiménez, Paco Mancebo o Carlos Sastre, ganador del Tour de 2008.

En 1982 se proclamó ganador de la Vuelta a España tras llegar vestido de amarillo a la última etapa, pero posteriormente un positivo confirmado en un análisis posterior hizo que su nombre no apareciera como ganador en los libros de historia de la competición.

Ángel Arroyo, pionero del ciclismo español

Arroyo fue homenajeado el pasado año en la Clásica Otero, celebrada en la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo. «¿Aquel ciclismo era mejor o éste? No se puede comparar, este es el que debía ser, el de las bicicletas clásicas, aunque cueste mucho subir la Cruz Verde», comentó el exciclista abulense cuando recibió el homenaje de un pueblo que ha sido una gran cantera de ciclistas en España.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha lamentado, en nombre de toda la Corporación municipal y de la ciudad, el fallecimiento de quien estuvo en activo durante una década, «convirtiéndose en un referente en el mundo del ciclismo abulense y nacional». Asimismo, ha decretado dos días de luto oficial, durante los cuales la bandera de la ciudad ondeará a media asta.