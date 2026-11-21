Aleksandre Topuria sufrió por primera vez la amarga sensación de perder un combate de UFC. El hermano de Ilia cayó contra el mexicano Santiago Luna después de haber ganado sus dos primeros enfrentamientos. Una pelea que estuvo muy igualada y que se decantó por decisión dividida del jurado con un resultado ajustadísimo. A pesar de que empezó bien, el hispanogeorgiano puso fin a su buen comienzo en el campeonato de Qatar.

Y es que antes de empezar, Aleksandre ya tenía problemas para dar el 100%. El luchador tenía molestias en su brazo derecho y eso le impidió mantener el ritmo para poder ganar, pese a que fue de menos a más para poder llevarse la victoria. En los primeros asaltos le salía todo e incluso mandó a Luna al suelo, que cerca estuvo de finiquitar el combate. Sin embargo, el hecho de que le perdonase en el primer round, fue lo que le saldría muy caro más tarde.

Acompañado del propio Ilia Topuria y sus entreandores, Aleksandre intentó meter más manos en el segundo asalto para seguir acorralando a Luna, pero el mexicano destacó por su gran defensa y la capacidad de resistir los ataques de Topuria. No parecía que los minutos le pasasen factura y Luna fue encontrando la forma de golpear y empate antes de llegar al tercer asalto. Fue entonces cuando llegaron los últimos minutos y fue ahí cuando Luna decantó la balanza con varios golpeos para sumar puntos, llegando incluso a contenerse para no buscar el KO.

El resultado fue final 1-2 (30-27, 28-29 y 29-28) a favor del mexicano y Aleksandre Topuria sumó su primera derrota en UFC a los 30 años que frena en seco las buenas expectativas que había para continuar su imbataibilidad, la cual acaba de forma amarga. De esta forma, también complica mucho que pueda entrar al ranking de los mejores del peso gallo.