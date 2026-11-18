Paddy Pimblett no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra con Ilia Topuria. El británico sigue calentando el posible choque que cerraría su rivalidad en The Ultimate Fighter, una propuesta que cuenta con el visto bueno de Dana White y que cada día que pasa parece más viable. El Matador reconoció que no tenía nada en contra de él en lo personal, pero The Baddy pasa de formalismos y incendia aún más el duelo.

Ambos tuvieron una pelea callejera en el 2022 en un hotel de Londres. Pese a ello, el hispano-georgiano destacó que la actitud de su rival forma parte del show: «No lo considero una mala persona en absoluto. Ha creado su propio personaje en este deporte, por así decirlo. Pero en las interacciones personales, por las experiencias que he tenido con él cuando nos hemos encontrado».

Pimblett no se caracteriza por ser especialmente correcto, al menos de cara al público. El británico sigue provocando al ex campeón de peso ligero y peso pluma: «Todo el mundo sabe que me encantaría pelear contra Ilia Topuria, me encantaría poder retirarle». Ambos peleadores siguen muy pendientes de su futuro.

Los emparejamientos de la zona alta del peso ligero están siendo muy difíciles de cuadrar. En una entrevista para talkSPORT, The Baddy descarta el 2026 y de sus planes de cara al año que viene: «No tengo ni idea ahora mismo. Mi intención era pelear en diciembre, pero no se dará. Espero poder pelear a finales de marzo o abril, me gustaría volver a pelear en Miami».

Pimblett tiene el mismo problema que Topuria

La incertidumbre de Justin Gaethje tras batir al hispano-georgiano en la Casa Blanca está dejando en stand-by a varios peleadores. Pimblett explica que ahora mismo solo pueden esperar: «La división está muy movida ahora mismo. Justin tiene el cinturón y él me batió en enero, pero nadie sabe lo que hará, si se retira o vuelve a pelear. Hay que ver qué hace primero».