El manager de Gaethje no se aclara: descarta la revancha con Topuria pero borra la publicación

Ilia Topuria quiere redimirse tras perder el invicto en la Casa Blanca. Sin embargo, parece que Justin Gaethje no está por la labor de aceptar una revancha. De hecho, su manager ha publicado un texto en su cuenta de «X» donde descarta por completo otro enfrentamiento con el Matador. Sin embargo, el mensaje no ha terminado de ser contundente, ya que ha borrado el post al poco tiempo.

Ali Abdelaziz trabaja mano a mano con el peleador estadounidense y explicaba la postura de su cliente: «Esta revancha nunca se celebrará, y estoy de acuerdo con él: su hermano le salvó la vida. Es muy difícil recuperarse del trauma que supone una pelea como esa. He visto a Justin hacerle esto a mucha gente, y volver a la acción no les resultó nada fácil. Le deseo mucha suerte».

🚨 Ali Abdelaziz says the Ilia Topuria vs Justin Gaethje rematch “will never happen” 😬 “It’s very hard to come back from the trauma of a fight like that. Wishing him the best of luck.” https://t.co/MRzc0zXJsL — Championship Rounds (@ChampRDS) November 8, 2026

Topuria está listo para volver a la acción y quiso mostrarle a la UFC la voluntad del público. Para ello, publicó una encuesta con las opciones de Paddy Pimblett y Justin Gaethje. El recibimiento fue masivo y recibió más de 850.000 votos en menos de 24 horas. Los resultados estuvieron muy ajustados pero el 55% de las personas votó por el estadounidense.

El hispano-georgiano no dudó en etiquetar al CEO de la organización, Dana White. Esta respuesta de Ali Abdelaziz evidenciaba el nulo interés del rival de el Matador de cara a una posible revancha. Sin embargo, la eliminación del mensaje deja dudas sobre el posicionamiento del peleador, que podría haberse arrepentido de la decisión tras ver la reacción de los usuarios.

Pimblett parece la opción más viable

La rivalidad personal con el británico sigue siendo muy atractiva para la UFC. Un enfrentamiento entre ambos supone un gran reclamo para el público, que vería un choque que lleva calentándose desde hace años. Ambos luchadores llegaron a las manos en el en el 2022 en un hotel de Londres. The Baddy propuso un enfrentamiento en The Ultimate Fighter, que cuenta con el visto bueno de Dana White.