Volkanovski quiere un último baile con Topuria: «Vengarme de aquel combate sería genial»

Alexander Volkanovski sigue de dulce en el 2026. El australiano vuelve a ser Campeón Mundial de Peso Pluma de UFC, después de derrotar a un invicto Movsar Evloev por KO técnico en el final del segundo asalto. El veterano sabe que le queda poco tiempo en el octógono a sus 38 años y quiere salir por la puerta grande, por lo que ha pedido una pelea con Justin Gaethje por el título ligero, pero no descarta un duelo con Ilia Topuria, que ha sido el último en vencerle.

El hispano-georgiano fue capaz de tumbar al que para muchos es el mejor peso pluma de la historia, una espina que su rival aún tiene clavada. Tras derrotar a su rival en UFC 333, The Great reconoce que quiere una revancha: «Si es por el título del ligero, sería genial poder recuperar esa victoria también. Gaethje le quitó el invicto, y ya no podría presumir de eso, pero vengarme de aquel combate sería genial».

The view from the top 👑 @AlexVolkanovski proves that he as a lot left in the tank with another title defense! [ #UFC333 | @VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi ] https://t.co/tbvdP6oN4g — UFC (@ufc) October 25, 2026

La pelea sería un gran reclamo para los aficionados, pero el contexto actual no lo pone especialmente fácil, algo que aclara Volkanovski: «Sería genial, pero no sé cómo llegaríamos a ese escenario. Quizás si Gaethje se retira, pero como he dicho, mi intención sería pelear por el doble campeonato y retirarme de inmediato para no encallar las divisiones».

El estadounidense le arrebató el cinturón a Topuria en la Casa Blanca, pero no está dispuesto a concederle una oportunidad a el Matador. El australiano reconoce que una parte de él quiere demostrarle que puede ganarle: «La verdad, no tengo nada contra Ilia. Es un gran peleador, y un buen tipo, nos llevamos bien, pero a la vez soy un competidor nato y me encantaría probarme contra él».

La opción de Paddy Pimblett sigue ahí

El hispano-georgiano sigue buscando rival para volver a la acción. Por el momento, la opción más viable parece el británico, con quién mantiene una rivalidad desde hace años, tanto que en 2022 llegaron a las manos en un hotel de Londres. El peleador le retó para tener un duelo en The Ultimate Fighter (TUF). La propuesta ya tiene el visto bueno de Dana White.