Jon Jones veía a Topuria como el nuevo GOAT antes de perder su invicto: «Luego vimos lo que le pasó»

Los aficionados de la UFC y las MMA tienen a Jon Jones en la cima del ranking histórico, aunque el primer puesto siempre puede variar en función de los gustos. El peleador consiguió un récord casi perfecto de 28 victorias y una derrota que todavía pelea por eliminar, ya que fue por descalificación. El ex campeón mundial del peso semipesado y pesado de la UFC consideraba que Ilia Topuria podía quitarle el puesto del GOAT (el mejor de todos los tiempos). Sin embargo, su visión ha cambiado tras la derrota frente a Justin Gaethje en la Casa Blanca.

El invicto tiene un poder especial en los deportes de combate, especialmente cuando se mantiene pese a peleas estelares por el título. El estadounidense admite que, hasta el primer revés en la carrera de el Matador, tenía claro que era el heredero al trono: «Sinceramente, pensé que Ilia sería la primera amenaza en el camino por ser considerado el más grande de todos los tiempos, y luego vimos lo que le pasó».

La derrota forma parte de las MMA y Topuria aún cuenta con mucho margen para seguir haciendo historia. Jones confiesa que ha sentido algo de alivio al ver que su trayectoria no es perfecta al 100%: «Antes de esa velada en la Casa Blanca, lo consideraba invencible. Por mucho que desee que otros peleadores vengan, superen mis récords y se conviertan en los mejores, hay otra parte de mí que quiere conservar ese título por el bien de mi hijo y el honor de mi familia».

Cada peleador se gana el reconocimiento de forma diferente. El contexto también tiene un valor fundamental en ese sentido. El Matador ha asumido varios riesgos al subir de división y no rechazar peleas, algo que el público tiene en cuenta. En una entrevista con Prince Street Pizza, el estadounidense explica que disfruta mucho viéndole en acción: «Cuando se trata de entretenimiento, su boxeo, su potencia, su confianza y todo lo demás… Me gusta cómo se comporta fuera de la jaula».

Topuria sigue buscando rival

El hispano-georgiano quiere volver a la senda de la victoria, aunque Justin Gaethje no parece muy por la labor de concederle la revancha. A día de hoy, el combate que parece más viable es un enfrentamiento contra Paddy Pimblett, que le retó para enfrentarse en The Ultimate Fighter (TUF). Su rivalidad supone una gran atracción a nivel mediático y Dana White ya ha dado el visto bueno.