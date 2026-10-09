Sale a la luz la conversación entre Aleksandre e Ilia Topuria tras perder con Gaethje: «Eres un hombre»

La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en la Casa Blanca supuso un antes y un después en la historia de las artes marciales mixtas. El hispano-georgiano no fue capaz de llevarse el combate y mantener su invicto, tras un combate que sigue dando que hablar por el vendaje del estadounidense, que competía en casa. La UFC ha revelado varias imágenes inéditas de aquella noche, entre ellas la conversación de El Matador con su hermano.

El valor de la familia tiene un peso muy notorio en el deporte, especialmente cuando se compite al máximo nivel. Aleksandre trató de sacar la mejor versión de Ilia desde la esquina, pero no dudó en arroparle después de que la pelea se parará por las lesiones oculares: «Eres el mejor, eres el mejor. Esto es un deporte. Eres un hombre y eso es lo que más importa».

El Conquistador también cuidó todos los detalles para que su hermano pudiera recomponerse lo antes posible: «Ilia, échate un poco para atrás, así te apoyas. Ayudadme a quitarle los guantes». El peleador, asesor y familiar de El Matador tomó la decisión de que el combate no continuase para evitar males mayores.

La UFC ha mostrado uno de los lados más humanos de las artes marciales mixtas. Pese a toda la agresividad necesaria para competir, se evidencian el respeto y el acercamiento entre rivales, ya que Gaethje también se acercó rápidamente para comprobar si su oponente estaba bien, un gesto que la esquina agradeció.

Ilia Topuria ya espera rival

El matador ya está listo para volver a subirse al octágono, aunque la revancha con el estadounidense parece cada vez más complicada. La opción que está ganando más fuerza en estos últimos días es el duelo frente a Paddy Pimblett en The Ultimate Fighter. Una proposición de su enemigo británico que ya cuenta con el visto bueno de Dana White.