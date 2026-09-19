Covington siembra dudas sobre el vendaje de Gaethje en su pelea con Topuria: “Había algo en su guante”

La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en la Casa Blanca fue uno de los eventos más importantes de la historia de la UFC. El estadounidense consiguió romper la racha invicta del campeón pese a sufrir un knockdown. El hispano-georgiano ya está listo para la revancha y dejó un mensaje claro: «La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro en ellos». Colby Covington le ha añadido más picante a la polémica, ya que ha sembrado dudas sobre el vendaje de su compatriota.

Una mínima ventaja puede determinar una pelea. Por el momento, no se logrado determinar si los guantes del luchador eran legales. El ex campeón interino de peso wélter reconoce que las imágenes eran muy inusuales: «He visto las teorías de la conspiración y he visto las fotos. Definitivamente parecía que había algo en su guante. No sé qué decir. Se veía de un color extraño. No parecía el vendaje habitual de las manos».

La icónica foto del brazo de Gaethje en alto después de ganar dejó muchas dudas, ya que se apreciaba claramente como un material del vendaje sobresalía. Covington indica que nunca había visto algo así: «Ya sabes cómo les vendan las manos a todos los peleadores de la UFC. Tenía un color raro, como amarillento. No parecía la típica cinta blanca».

Ganas de revancha entre Topuria y Gaethje

El tiempo para hacer una revisión profunda ya pasó, puesto que los guantes deberían haberse revisado justo después de finalizar el combate. En una entrevista para la periodista Helen Yee, Chaos opta por darle un voto de confianza a su compatriota: «No me gusta especular sobre estas cosas. Ilia perdió la pelea de manera justa. Justin levantó la mano y fue una de las mejores historias de underdog en la historia americana. Me gustaría ver esa pelea otra vez». El Matador tiene ganas de volver a medirse contra el único peleador que ha sido capaz de ganarle.