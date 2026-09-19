Alejandra Rubio reaparece tras dar a luz y echa balones fuera sobre su vuelta a televisión: «Cada vez que hablo, sube el pan»

Alejandra Rubio ha reaparecido públicamente después del nacimiento de su segunda hija, Tessa, y lo ha hecho en un momento especialmente esperado por la prensa del corazón. La hija de Terelu Campos acudió a la presentación de A través del espejo en los Cines Callao de Madrid, protagonizando así su primer photocall tras convertirse de nuevo en madre. Tessa nació el pasado 31 de agosto, fruto de su relación con Carlo Costanzia, y la pareja atraviesa, según sus propias palabras, un momento de absoluta felicidad. «Todos muy contentos y súper felices», aseguraban recientemente sobre la llegada de la pequeña, mientras Alejandra reconocía ante las cámaras que todavía se encuentran adaptándose a esta nueva etapa: «Ahora es muy pequeñita, con lo cual todavía no da tanta, tanta guerra, pero la experiencia es un grado al final».

En su regreso ante los medios, Alejandra no esquivó las cuestiones relacionadas con su familia y con algunas de las polémicas que han rodeado a las Campos en los últimos meses. Preguntada por las críticas de Belén Esteban, la colaboradora fue tajante y aseguró que le da «exactamente igual», aunque no ocultó su malestar por algunos de los comentarios que ha recibido: «Me ha criticado muchísimo, creo que ha sido bastante injusta conmigo, pero bueno, en su conciencia queda». También restó importancia a las críticas relacionadas con los conocidos como ‘nepobabies’ y a quienes cuestionan la trayectoria profesional de las hijas y nietas de María Teresa Campos. «Yo no hago caso a tonterías, de verdad. Estoy a otra cosa», sentenció, dejando claro que ahora mismo sus prioridades están lejos de las polémicas televisivas.

Tampoco quiso entrar en el supuesto conflicto relacionado con la filtración del nacimiento de su hija y las informaciones que apuntaban a Terelu Campos. «Si nos tenemos que creer todo lo que contáis, a veces vamos muy mal», respondió cuando le preguntaron por esta cuestión. Sobre las declaraciones de Meli Camacho acerca de las Campos y Kike Calleja, volvió a marcar distancias: «Yo no, si os la queréis creer vosotros, allá vosotros». Y en medio de todas estas preguntas también apareció el nombre de Mar Flores, con quien su familia mantiene una relación especialmente conocida. Alejandra se mostró prudente al ser preguntada por las palabras de la modelo y por el vínculo familiar existente: «No sé exactamente las palabras, pero es la realidad. Al final, los consuegros son consuegros y punto».

El regreso de Alejandra Rubio a la televisión

Una de las grandes incógnitas sigue siendo su futuro profesional y, especialmente, su posible vuelta a la televisión. Alejandra, que durante los últimos años ha estado vinculada a distintos espacios de Telecinco, no quiso adelantar acontecimientos. «Cada vez que digo algo con respecto a esto, sube el pan. Entonces prefiero no decir nada», explicó entre risas. La colaboradora reconoció que mantiene muy buenas relaciones dentro de la cadena y que tiene cariño a muchas de las personas con las que ha trabajado, pero confirmó que, por el momento, no ha hablado con nadie ni ha recibido ninguna propuesta concreta. Su prioridad, ahora mismo, son sus hijos y su nueva situación familiar. De hecho, cuando le preguntaron por la posibilidad de participar en un reality, fue contundente: «Tengo dos hijos, que yo ahora mismo no me separo de mis hijos ni loca».

Durante su reaparición también hubo espacio para hablar de su faceta como escritora y de las críticas que ha recibido tras publicar su primera novela, Si decido arriesgarme. Alejandra defendió el trabajo realizado y lamentó que, haga lo que haga, siempre encuentre comentarios negativos. «Hay mucha gente de la profesión que dice ‘ponte a trabajar, haz algo, haz otra cosa’ y cuando lo haces también está mal. Entonces, ¿qué les vale? Nada», aseguró.