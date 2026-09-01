Primeras palabras de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras convertirse en padres por segunda vez: «Están todos muy felices»

La familia Campos está de celebración. Alejandra Rubio ha dado a luz a su segunda hija en común con Carlo Costanzia. Fue el programa Fiesta quien adelantó la noticia y, horas después, fue la propia pareja la que lo confirmó a través de sus redes sociales, donde además desvelaron el nombre que habían elegido para la pequeña. «Bienvenida a la familia, pequeña Tessa. Te amamos», escribían junto a una fotografía en la que aparecían sus manos entrelazadas junto a la de la recién nacida.

Más tarde, Alejandra y Carlo salieron del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid y no dudaron en atender a la prensa, contando cómo fue el parto y cómo se sienten tras convertirse en padres por segunda vez. «Todo ha ido bien. […] Pero hay que venir sin expectativas, que es lo mejor. Pero la niña está bien y todo muy bien, de verdad», comenzaba a decir.

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Sobre el nombre que han escogido, Alejandra explicaba que lo habían hecho para rendir un homenaje tanto a su abuela, María Teresa Campos, como a la de Carlo. «Es una mezcla entre Teresa y Elsa», apuntaba el hijo de Mar Flores. Por otro lado, los reporteros también quisieron destacar que la pequeña casi nace el mismo día que su abuela Terelu, algo que ha hecho aún más especial el cumpleaños de la colaboradora de televisión. «Pero no ha sido el mismo día. Hoy, 31 de agosto, sigue siendo el día de mi madre», decía entre risas.

Además, Carlos también confesó que, en todo momento, él estuvo muy preocupado porque Alejandra estuviera bien. «Ella es lo más importante ahora mismo», apuntaba. La hija de Terelu le respondía con una leve sonrisa y, tras recibir varios regalos de parte de los medios que estaban encargados de cubrir sus primeras palabras, aseguraba que en la familia estaban todos muy contentos con la llegada de la niña. «Están todos muy felices. Encima, es la nena de la familia. […] Además, están entre todos ayudándonos», señalaba Carlo, quien desvelaba que su primogénito se había quedado bajo el cuidado de su abuelo paterno.

En cuanto a cómo se encontraba después del parto, Alejandra contaba que había tenido que ser intervenida otra vez, dejando entrever que la pequeña había nacido por cesárea igual que su hermano, y que, aunque todo había salido bien, estaba muy cansada. «Ha hecho un esfuerzo en bajar y atenderos, pero tiene que recuperarse todavía», añadía Costanzia.

Las visitas de los abuelos al hospital

Durante toda la jornada, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han recibido la visita de todos sus seres queridos en el hospital, quienes no han dudado en acercarse para conocer al nuevo miembro de la familia. Entre ellos, han destacado Mar Flores, Carlo Costanzia padre y Terelu Campos, los abuelos de la pequeña Tessa. Esta última atendió a los medios de comunicación al entrar al hospital y no pudo evitar romperse. «Estoy feliz porque mis dos niñas están muy bien. Y eso es lo único que me importaba y que me preocupaba», señalaba.