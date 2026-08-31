Mar Flores acude al hospital para conocer a su nieta, la segunda hija de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segundo hijo en común. Ha sido el programa Fiesta el encargado de sacar a la luz esta dulce noticia y, aunque todavía ninguno de los padres se ha pronunciado al respecto y son muchos los detalles del nacimiento que se desconocen, las visitas al hospital no se han hecho esperar, siendo una de las más llamativas la de Mar Flores.

La modelo y madre de Carlo Costanzia ha sido vista entrando en el centro médico a primera hora de este lunes, 31 de agosto. Visiblemente sonriente y feliz, Mar se ha mostrado, como es habitual en ella, muy discreta ante las preguntas de los periodistas. «Estoy muy contenta», se limitaba a responder mientras accedía rápidamente al hospital. Para conocer al nuevo miembro de la familia, Mar apostaba por un estilismo elegante y sencillo, formado por una falda blanca de corte midi y una blusa de estampado de cuadros en tonos azul marino. Un look sobrio para una jornada especialmente significativa.

Cabe destacar que, minutos antes de su llegada, Mar Flores también fue captada por la prensa en las inmediaciones de su domicilio de Madrid. Allí, los reporteros también le preguntaron por el nacimiento de su segundo nieto y por si ya conocía la noticia. Mar se limitó a confirmar que se dirigía a conocer al bebé y a asegurar que, hasta ese momento, no tenía más detalles al respecto.

«Muchas gracias», respondía cuando los periodistas le daban la enhorabuena por haberse convertido de nuevo en abuela. Unas breves palabras con las que dejaba entrever la felicidad que sentía, así como al mismo tiempo era fiel a la discreción con la que siempre ha tratado temas familiares delante de las cámaras.

Por ahora, habrá que esperar a que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia decidan pronunciarse para conocer más detalles sobre el nacimiento, como la fecha exacta en la que vino al mundo o el nombre del bebé. No obstante, la visita de Mar ha dejado claro que, pese a las diferencias que en algún momento ha podido mantener con su hijo, la llegada de su nieta ha sido un momento muy especial para todos que, tal vez, ha logrado dejar a un lado las asperezas.

La agria reacción de Terelu tras el nacimiento de su nieta

Al igual que Mar Flores, Terelu Campos también se ha convertido en abuela en las últimas horas. Aunque lo cierto es que su primera reacción no ha sido tan alegre y feliz como la de la modelo. La colaboradora de televisión ha sido vista en Madrid mientras se subía apresuradamente a un taxi y, al ser preguntada por el parto de su hija, ha respondido con un rostro más bien serio y agrio lo siguiente: «Cariño, ahora no, mi vida», sentenciaba.