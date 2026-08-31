Terelu Campos reaparece muy seria tras convertirse en abuela por segunda vez

La familia Campos está de celebración. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han dado la bienvenida a su segundo hijo en común, una niña que convierte al pequeño Carlo en hermano mayor y hace que Terelu Campos vuelva a ejercer de abuela. Sin embargo, pese a la felicidad que supone la llegada de un nuevo miembro al clan, la familia ha optado por mantener la máxima discreción en torno al nacimiento.

La noticia se conocía este pasado domingo en Fiesta. Frank Blanco anunciaba en directo que, según la información que había llegado al programa a través de personas próximas a la familia Campos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya eran padres por segunda vez. «Ha nacido la segunda nieta de Terelu Campos», explicaba el colaborador, trasladando además sus felicitaciones a los padres y al resto de la familia.

Por el momento, apenas han trascendido detalles sobre el nacimiento. El nombre elegido para la pequeña tampoco ha sido revelado públicamente, una muestra más de la intención de la pareja de proteger la intimidad de su hija durante sus primeros días de vida.

La expectación, sin embargo, no ha tardado en trasladarse a las puertas de la familia. Los periodistas han buscado las primeras palabras de Terelu Campos después de convertirse nuevamente en abuela. La reacción de la colaboradora ha sido, cuanto menos, contundente.

La reacción de Terelu Campos

Seria y visiblemente esquiva, Terelu ha evitado responder a las preguntas relacionadas con el nacimiento de su nieta. Ante la insistencia de la prensa, la madre de Alejandra Rubio se ha limitado a pronunciar una breve frase antes de continuar con su camino: «Cariño, ahora no, mi vida». Una respuesta que deja claro que, de momento, prefiere guardar silencio y vivir este momento familiar lejos de los focos.

El nacimiento pone el broche a un embarazo que ha estado marcado por una enorme atención mediática. Alejandra confirmó que estaba esperando su segundo hijo el pasado 20 de marzo de 2026, después de varias semanas en las que los rumores sobre su embarazo fueron ganando fuerza. La colaboradora decidió entonces anunciar la noticia públicamente y explicó que se encontraba de casi quince semanas.

Antes de hacerlo oficial, tanto ella como su entorno habían mantenido una postura prudente ante las informaciones que apuntaban a un nuevo embarazo. Finalmente, Alejandra confirmó la noticia y manifestó su intención de apartarse temporalmente de la televisión para centrarse en su vida personal y en su familia.

Además, la propia joven reconoció recientemente que este segundo embarazo no había sido un proceso sencillo y que había echado de menos disfrutar de una mayor estabilidad durante la gestación.

Ahora, con la pequeña ya en brazos de sus padres, comienza una nueva etapa para Alejandra y Carlo. Mientras la pareja protege celosamente la identidad y los primeros momentos de su hija, Terelu Campos ha dejado claro con su reacción que, al menos por ahora, no está dispuesta a compartir públicamente sus emociones: «Cariño, ahora no, mi vida». Pocas palabras, pero suficientes para confirmar que la familia quiere vivir este nacimiento en privado.