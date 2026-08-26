Terelu Campos rota de dolor por culpa de Belén Esteban: «¿Por eso hay que putear a una persona?»

Telecinco sigue explotando a Belén Esteban como personaje público tras su marcha de la cadena hace años. En plena guerra entre la de Paracuellos y Juls Janeiro, en De lunes a viernes se han creado dos bandos. Sorprendentemente, contra Esteban está la que fue su amiga íntima, Terelu Campos, quien el pasado martes 25 de septiembre se rompió en directo y confesó el motivo por el que se rompió su relación con la que fue su compañera en Sálvame.

La polémica con Juls Janeiro

Las palabras que Julia Janeiro ha dedicado a Belén Esteban sobre las nepo babies (personas cuyos padres tienen una gran fama, influencia y éxito profesional) continúan dando mucho de qué hablar. Después de que la de Paracuellos publicara en Instagram un texto en el que aseguraba que su hija Andrea no era una nepo baby como otras, la apodada como Juls se dio por aludida y no tuvo reparo en contestar de una manera contundente. «Yo no soy de indirectas, soy más de decir las cosas claras. […] Sin ser hija de mi padre, ella ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre. […] Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase», sentenciaba.

Terelu contra Belén Esteban

Terelu Campos y Rosa Benito (antiguas compañeras y amigas de Esteban en Sálvame) se han posicionado públicamente a favor de Juls Janerio y en contra de Belén Esteban.

En sus últimas declaraciones, Belén Esteban volvió a hablar de nepo babies y habló precisamente de Terelu Campos, por lo que ella contestó el pasado martes 25 de agosto. «Yo nunca he cambiado mi actitud contigo… nunca he hecho nada malo ni contigo ni con tu hija», comenzó diciendo.

Además, la hija mayor de las Campos se mostró contundente: «No sé si somos honestas y si tú puedes decir lo mismo con respecto a mí y a mi hija. Jamás he cambiado ni he utilizado nada para decir lo que pienso. Sigo pensando en tu historia, lo que he vivido y sufrido», recalcó, y aseguró que ella se considera más «neposenior o nepoabuela», bromeando.

«En esta carrera profesional siempre me has tenido a mí lado. ¿Y tú a mi lado? Yo no lo recuerdo», apuntó Terelu Campos, tajante y con cara desafiante, mirando a cámara.

Más adelante —y a raíz de un episodio que Lydia Lozano recordó llevando a Terelu Campos al funeral que celebró su madre hace años y en donde no invitó a Belén Esteban—, Terelu se rompió en directo: «No es el funeral de mi madre. Fue mi hermana quien organizó una misa con muchas personas, algo íntimo», relató Terelu Campos, nombrando a algunas de las personas que fueron.

El resto, según contó Terelu Campos, fueron personas anónimas: «¿No tenían derecho antes que cualquier persona pública?», dijo Terelu Campos, con lágrimas en los ojos. «No teníamos espacio. Lo organizó mi hermana y hubo una restricción de que no se podía ir», añadió Terelu Campos.

«¿Por eso hay que putear a una persona el resto de su vida? ¿Es ese el delito tan grave que he cometido como para que Belén me lleve por delante tarde tras tarde? Que piense la gente si eso es justo en la vida», concluye Terelu Campos.