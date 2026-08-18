¿Vuelve Belén Esteban a Telecinco? Su polémica con Juls Janeiro desata los rumores

Belén Esteban vuelve a estar en el centro de la polémica tras su enfrentamiento público con Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique. Lo más curioso de la situación es que se ha vuelto a hablar largo y tendido de la de Paracuellos en Mediaset después de años en los que su nombre parecía vetado. De hecho, tras una escena que ocurrió ayer en De lunes a viernes, se podría sospechar que Telecinco está cebando una reaparición de Esteban para enfrentarse a algunos de sus excompañeros de Sálvame.

La polémica con Juls Janeiro

Las palabras que Julia Janeiro ha dedicado a Belén Esteban sobre las nepo babies (personas cuyos padres tienen una gran fama, influencia y éxito profesional) continúan dando mucho de qué hablar. Después de que la de Paracuellos publicara en Instagram un texto en el que aseguraba que su hija Andrea no era una nepo baby como otras, la apodada como Juls se dio por aludida y no tuvo reparo en contestar de una manera contundente. «Yo no soy de indirectas, soy más de decir las cosas claras. […] Sin ser hija de mi padre, ella ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre. […] Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase», sentenciaba.

Belén Esteban vuelve a ser protagonista en Telecinco

Esta polémica ha generado mucho contenido en la prensa del corazón y fue sorprendente ver cómo, el pasado 17 de agosto, en De lunes a viernes, le dedicaron una gran parte de la emisión a Belén Esteban.

En De lunes a viernes se habló de que Terelu Campos y Rosa Benito (antiguas compañeras y amigas de Esteban en Sálvame) ahora, se han posicionado públicamente a favor de Juls Janerio y en contra de Belén Esteban, algo que llamó la atención de Lydia Lozano, quien aseguró en directo que sus dos compañeras se están vengando ahora de la de Paracuellos después de la época de Ni que fuéramos (el programa que hicieron varios componentes de Sálvame en TEN y en redes sociales, tras ser despedidos de Mediaset).

«Cuando estábamos allí, Belén os ha dado. Pero hay que ser coherentes en la vida, Terelu y Rosa. Porque igual que dices que Rocío Carrasco es inhumana por no tener relación con su hija, lo tendrías que aplicar también a Jesulín. Pero, claro, es que los hombres no es lo mismo, ¿verdad? Para mí sí. Y ahora vosotros os estáis vengando», dijo Lozano.

A su lado, Karmele Marchante, también excolaboradora de Sálvame, añadió:

«Ha habido un silencio mediático desde que se terminó lo que se terminó (en referencia a Sálvame) y Belén Esteban ha estado en silencio porque su hija se lo ha prohibido. Ahora, la bomba ha explotado, pero yo quiero defender a Terelu y Rosa porque yo lo viví, sé lo que se cocía y sé la protección que siempre tuvo Belén Esteban».

En uno de los vídeos que emitió De lunes a viernes se preguntaban si el cambio de actitud de Terelu y Benito frente a Belén Esteban se justifica por «la ausencia, por el momento, de la que fuera la princesa del pueblo». Y fue ese «por el momento» el que provocó en redes sociales que se rumorease con el regreso de la madre de Andrea Janeiro a Mediaset.

El colaborador de De lunes a viernes, Sebastián Gallego, quiso saber qué pasaría si la colaboradora vuelve y coincide en un plató con Terelu y Rosa, a lo que Lydia Lozano sentenció: «Sería la caña, porque Belén está en una situación en la que no se calla nada. Nada».

La pregunta es si Telecinco está cebando el regreso de Belén Esteban con distintos frentes abiertos: la polémica con la hermana de su hija y las críticas de sus dos antiguas amigas.