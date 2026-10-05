Novedades COOL: gastronomía con ajedrez, ‘animal print’ para el look perfecto o el fin del ‘brunch’ más codiciado de Madrid

Octubre llega con ese complicado momento del año en el que el armario todavía no sabe si quiere verano o invierno. Las temperaturas cambian, los planes se multiplican y Madrid recupera poco a poco su ritmo después de los meses de verano. La nueva temporada viene acompañada de propuestas gastronómicas, novedades de moda, belleza, decoración y una agenda cultural que merece la pena tener en cuenta. Para dar la bienvenida a este mes, estas son las novedades COOL de la semana.

Nuevos sabores para estrenar temporada

La llegada del otoño también se nota en las cartas de los restaurantes. En Ginkgo Sky Bar, el producto elegido para estrenar temporada es el atún rojo, que se convierte en protagonista de diferentes elaboraciones. Entre ellas encontramos un tataki acompañado de una ligera salsa de aguacate, lima y jalapeño; un nigiri con tomate rallado, aceite de oliva y pan rústico y un tartar servido con huevo frito. Una propuesta que demuestra que un mismo producto puede recorrer caminos muy diferentes y convertirse en el hilo conductor de una carta pensada para disfrutar sin demasiados artificios.

El ‘animal print’ reclama su sitio en el armario

Hay estampados que nunca terminan de desaparecer y el animal print es uno de ellos. Este otoño vuelve a convertirse en uno de los recursos más fáciles para actualizar los básicos del armario sin necesidad de cambiarlo todo. Fun&Basics apuesta por esta tendencia con una pieza reversible que permite jugar con el estampado animal o recurrir a una versión más discreta. Una propuesta versátil, pensada para combinar con prendas en tonos neutros y demostrar que el estampado no tiene por qué convertirse en el protagonista absoluto del look.

Una nueva imagen para un clásico irlandés

Bushmills estrena nueva imagen con un rediseño de su botella que rompe con aproximadamente dos décadas de continuidad estética. El cambio llega después de la renovación de su gama de single malt en 2021 y busca construir un lenguaje visual más coherente para una de las firmas irlandesas con mayor tradición. El nuevo diseño mantiene la esencia de la marca, pero actualiza su presencia para adaptarla a una nueva etapa. Una renovación que demuestra que incluso los clásicos necesitan, de vez en cuando, cambiar de piel.

Del tocador al bolso

La cosmética también se adapta a un ritmo de vida en el que cada vez buscamos productos más prácticos y fáciles de incorporar a la rutina. Germinal lleva su conocido Doble Efecto Flash a un nuevo formato pensado para acompañarnos más allá del tocador. La firma presenta también Lifting Mist Flash & Go, una propuesta que convierte el gesto de belleza en algo mucho más sencillo y cotidiano. Si hasta ahora este tipo de productos estaban asociados a ocasiones especiales, la nueva apuesta pasa por poder llevarlos en el bolso y recurrir a ellos cuando sea necesario.

Otoño con sabor vasco

En Amets, Diego Sánchez estrena una nueva propuesta gastronómica para la temporada en la que el producto y la cocina vasca se encuentran con influencias de otros lugares. La nueva carta incorpora platos como la ensalada César elaborada con little gem braseada, higos confitados y nueces; la berenjena ahumada con adobo filipino, yogur y hierbas; o las judías verdes acompañadas de puré de chirivía, huevas y una reducción ahumada. También aparecen los pimientos del piquillo y cristal rellenos de escalivada, con pil pil de cítricos y kokotxas de bacalao. El apartado dulce mantiene esa misma intención de jugar con diferentes referencias, con un goxua en forma de espuma acompañado de banana masala y pistacho, además de una tarta de manzana con caramelo salado.

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Nueva temporada, nuevo juego

Madrid suma un nuevo punto de encuentro para los amantes del ajedrez. Gambit, en Malasaña, se presenta como el primer chess bar de la capital y convierte el tablero en el eje de su propuesta. La gastronomía también mira hacia la historia del juego, cuyo origen se sitúa en la India con el chaturanga y que posteriormente evolucionó en Persia antes de llegar a Europa. El propio concepto de jaque mate forma parte de ese viaje. Un espacio que une gastronomía y entretenimiento y que recupera un juego que continúa teniendo millones de seguidores en todo el mundo.

Un brunch para terminar el otoño

El 12 de octubre, festivo nacional, cae en lunes y BiBo Madrid, de Dani García, aprovecha la ocasión para plantear un brunch especial. Una propuesta pensada para alargar la sobremesa y reunir diferentes clásicos de la casa. Entre las opciones aparecen el guacamole, el brioche de rabo de toro o las gambas crujientes al estilo Robuchon. Para los platos principales, la propuesta incluye la Burger Bull DG, huevos Benedict con bacon ibérico y lobster roll. El cierre llega con Nutella helada, además de zumo, café o infusión.

Diseño en clave de decoración

La moda y la decoración vuelven a encontrarse de la mano de Erroz y Cupa Stone. Ambas firmas presentan una edición limitada en la que la materia se convierte en protagonista. La colaboración pone el foco en la inspiración mediterránea, el trabajo artesanal y la capacidad de transformar un material en una pieza con identidad propia. Una propuesta que vuelve a demostrar que los límites entre moda, diseño y decoración son cada vez más difusos.

La esencia de Argentina llega a Madrid

El otoño también tiene sabor argentino. La Dorita reivindica el asado como una de las grandes tradiciones gastronómicas y sociales del país y lo hace coincidiendo con el Día Nacional del Asado, el próximo 11 de octubre. El espacio combina la estética de un bodegón argentino con la esencia de una taberna madrileña, creando un punto de encuentro entre ambas culturas. Porque el asado no es únicamente una cuestión gastronómica: alrededor de la parrilla también se construyen encuentros, conversaciones y una manera de entender la mesa que forma parte de la identidad argentina.

Música con alma

La nueva temporada cultural también tiene su espacio. El 6 de octubre, a las 19:30 horas, el violinista Daniel Hope y la pianista Marie Sophie Hauzel subirán al escenario de la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. El programa incluye la Sonatina Op. 100 de Dvořák, la Sonata n.º 1 en re menor de Alexey Shor y la Sonata en la mayor de César Franck. La música continuará el 9 de octubre con Beatrice Rana, que interpretará obras de Bach, Debussy y Chopin, entre ellas la Suite francesa n.º 2, los Estudios del Libro I, los Nocturnos Op. 48, la Balada n.º 2 y el Scherzo n.º 3.