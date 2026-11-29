Nuestro país se encuentra sumergido este domingo, 29 de noviembre, en una nueva jornada electoral decisiva para la historia de la democracia española.

Hoy, numerosas personas han acudido a los colegios electorales con el fin de ejercer su derecho a voto y una de las preguntas más repetidas es cuándo se conocerán los resultados y a qué hora se podrá saber qué partido ha ganado estos comicios.

Los primeros resultados provisionales comenzarán a difundirse a partir de las 21:00 horas, asegura el Ministerio del Interior. El horario coincide con el cierre de los colegios electorales en Canarias, una hora después de que finalice la votación en la península.

La actualización de los datos será progresiva a medida que avance el escrutinio de las papeletas y los primeros porcentajes. El reparto provisional de escaños podrá irse consultando cuando empieze el recuento. Aunque, habrá que esperar hasta avanzada la noche para conocer una ilustración más completa y nítida del resultado electoral definitivo.

¿A qué hora comparecerá el Gobierno para informar de los resultados?

El Ejecutivo ha fijado una comparecencia oficial para informar sobre el desarrollo del recuento. Según la planificación del Ministerio del Interior, la rueda de prensa de resultados provisionales está prevista para las 22:30 horas del 29 de noviembre.

En ella participarán la ministra portavoz, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofreciendo información sobre el avance del escrutinio.

¿Dónde se podrán consultar los resultados?

Los ciudadanos podrán seguir el recuento en tiempo real a través de la web oficial de resultados electorales y de la aplicación móvil Elecciones Generales 29N, disponible para Android e iOS. Estas plataformas permitirán consultar los datos provisionales, tanto a nivel nacional como por comunidades autónomas y provincias.

¿Cuándo serán definitivos los resultados electorales?

El escrutinio provisional será el encargado de dar a conocer el desenlace de los resultados durante la noche electoral y el recuento oficial definitivo se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre, a cargo de las juntas electorales provinciales. Por lo tanto, las primeras horas de esta noche serán claves para saber qué partido llegará al Gobierno de España para los próximos cuatro años.