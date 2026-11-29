Gonzalo Bernardos ha publicado una reflexión sobre la importancia de acudir a las urnas en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. El economista y profesor de la Universidad de Barcelona ha compartido en su cuenta de X un mensaje en el que reconoce que nunca había sentido que su voto tuviera tanta importancia como en estos comicios. «Llevo votando desde las elecciones de 1982. Jamás he dejado de hacerlo. No obstante, nunca he tenido la sensación de que mi voto es tan importante», ha escrito. Sus palabras llegan en una jornada electoral marcada por el debate sobre el futuro político e institucional de España.

Las tres reivindicaciones de Gonzalo Bernardos

En su publicación, Bernardos explica que acudirá a votar con tres objetivos que considera especialmente importantes para el funcionamiento del sistema democrático. «Votaré por hacer más fuerte nuestra democracia, por el regreso de la separación de poderes y por el estricto respeto a la ley», señala en el mensaje que ha difundido en redes sociales.

El economista no menciona expresamente a ningún partido político ni pide el voto para una candidatura concreta. Su reflexión se centra en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones, la independencia de los poderes del Estado y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. De esta manera, sitúa el debate sobre la calidad democrática en el centro de su mensaje durante una jornada en la que millones de españoles están llamados a elegir a sus representantes.

¿Quién es Gonzalo Bernardos?

Gonzalo Bernardos es economista, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y profesor titular del Departamento de Teoría Económica de esta institución. También ha desarrollado su trayectoria académica en la Universitat Oberta de Catalunya y ha ocupado diferentes responsabilidades de gestión universitaria, entre ellas el cargo de vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona.

Además de su actividad docente e investigadora, se ha convertido en una figura habitual de los medios de comunicación, donde participa como analista de asuntos económicos, inmobiliarios y de actualidad. Sus intervenciones televisivas y sus publicaciones en redes sociales le han permitido trasladar sus opiniones sobre cuestiones que van más allá de su especialidad profesional.

¿Qué dice la Constitución sobre la separación de poderes?

La separación de poderes es uno de los principios fundamentales de los sistemas democráticos. En España, la Constitución establece las funciones de las distintas instituciones, mientras que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa y controlan al Gobierno, el Gobierno dirige la política interior y exterior y el Poder Judicial administra justicia mediante jueces y magistrados independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley.

En concreto, los artículos 66, 97 y 117 de la Constitución recogen estas competencias y garantías. La reivindicación de Bernardos conecta así con uno de los debates institucionales más relevantes de estas elecciones, ya que el funcionamiento de los contrapesos entre los poderes del Estado y el respeto a las reglas constitucionales.