Las elecciones generales del domingo 29 de noviembre no solo movilizarán a millones de votantes, sino también a miles de ciudadanos que tendrán que asumir la responsabilidad de formar parte de las mesas electorales. Ser presidente o vocal implica permanecer en el colegio durante la jornada completa de votación (entre las 9:00 y las 20:00 horas) y participar en el posterior recuento. Las personas asignadas a estas funciones tienen derecho a recibir una compensación económica.

Para garantizar el desarrollo de las votaciones, la Administración organiza miles de mesas electorales repartidas por todo el país. Sus integrantes han sido seleccionados a través de un sorteo entre las personas censadas en cada sección electoral, que deben cumplir ciertos requisitos para poder realizar estas funciones.

¿Qué implica formar parte de una mesa electoral?

Cada mesa electoral está compuesta por un presidente y dos vocales, además de sus correspondientes suplentes. Estas personas deben comprobar la identidad de los votantes, supervisar la introducción de las papeletas en las urnas, mantener el orden durante la jornada y realizar el recuento una vez finalizada la votación.

La designación es obligatoria y las personas seleccionadas deben acudir al colegio electoral a primera hora de la mañana. Quienes no puedan desempeñar el cargo por una causa justificada deben presentar las correspondientes alegaciones ante la Junta Electoral de Zona en un plazo de siete días desde la recepción de la notificación. No acudir sin justificación puede conllevar consecuencias penales.

¿Cuánto cobran los presidentes y vocales de una mesa electoral el 29-N?

La cantidad que recibirán los ciudadanos designados para formar parte de las mesas electorales es de 75 euros. Así lo establece el Boletín Oficial del Estado (BOE), que actualizó la compensación económica respecto a los 70 euros que se abonaban anteriormente.

Esta compensación para dietas corresponde tanto al presidente como a los dos vocales titulares y se percibe íntegramente, con independencia del tiempo que hayan tenido que desempeñar sus funciones. En el caso de los suplentes, únicamente cobrarán los 75 euros si finalmente tienen que asumir el puesto de un titular y pasan a formar parte efectiva de la mesa electoral.

Además de esta cantidad, los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que ejerzan como presidentes o vocales tienen derecho a un permiso de trabajo retribuido durante la jornada electoral si coincide con su día de trabajo. También les corresponde una reducción de cinco horas en su jornada laboral del día inmediatamente posterior a las elecciones, es decir, el lunes 30 de noviembre.