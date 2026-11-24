El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en su último Consejo de Ministros del Ejecutivo socialista de este martes. El dirigente del PSOE ha aprovechado esta última cita para poner en marcha una batería de iniciativas en materia social con fines electoralistas de cara a los próximos comicios generales del 29 de noviembre.

Medidas en favor del aborto

El presidente del Gobierno ha anunciado durante una entrevista este martes en RNE que va a aprobar en este Consejo de Ministros una serie de medidas «para que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura».

Aprobación de un nuevo reglamento para «asegurar» que las mujeres reciban «información veraz y científica» durante el proceso de aborto. Recurso ante el Tribunal Constitucional aún presidido por Cándido Conde-Pumpido contra la ley del «concebido no nacido» de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Publicación de un informe sobre las desigualdades de acceso al aborto en las diferentes comunidades autónomas.

Impuesto a la banca

El presidente anunció a través de redes sociales que se iba a aprobar una prórroga del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras de cara al 2027. Según el propio Gobierno, con esa medida esperaban recaudar 1.400 millones de euros.

Sánchez indicó que esa cantidad se destinaría a políticas de vivienda. Entre otras cosas, se concretaba que podría servir para la promoción de vivienda protegida, el ofrecimiento de bonificaciones fiscales a inquilinos o la rehabilitación de inmuebles.

Impuesto a los «ultrarricos»

Sánchez también propuso este lunes un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros. Este tributo prevé recaudar unos 2.000 millones anuales. El presidente promete destinar ese dinero a poner en marcha medidas como una prestación por crianza, más inversión en vivienda y mejores servicios públicos.

20 días por fallecimiento

Este lunes, Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunciaron que el Consejo de Ministros de este martes aprobaría una medida para ampliar los permisos para ausentarse durante «días laborables» en caso de fallecimiento de una persona cercana, el ahora llamado «permiso por duelo en caso de fallecimiento»:

Se amplía el permiso a diez días laborables, en caso de fallecimiento del cónyuge, hijos e hijas, pareja de hecho o parientes de primer grado de consanguinidad. Se podrá usar durante las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Se amplía a tres días en caso de fallecimiento de parientes de primer grado de afinidad y de segundo grado de afinidad y consanguinidad. Estos podrían ampliarse en dos días más en caso de desplazamiento. Cuidados paliativos. Permitirá la reducción o adaptación de jornada en caso de que un cónyuge, pareja de hecho o sus familiares por consanguinidad hasta segundo grado necesiten estos cuidados. Permiso de un día para acompañamiento en el proceso de eutanasia.

20 semanas por nacimiento

El presidente también ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros iba a aprobar la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor, 34 semanas en el caso de familias monoparentales, «intransferibles y pagadas al 100%».