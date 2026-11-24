Cintia Rocho, la mujer vinculada a un clan de narcotráfico de Badajoz, ha confirmado este martes ante el juez Santiago Pedraz que el ex juez Luis Sáenz de Tejada le dijo que a la magistrada Beatriz Biedma había que «elminarla». Lo ha repetido varias veces durante su declaración como testigo en el caso Leire Díez de la Audiencia Nacional, que ha prestado por videoconferencia.

A preguntas de la defensa, Rocho ha matizado que ella entendió que se trataba de un «daño físico», aunque no se lo dijeron expresamente con esas palabras exactas. La testigo ha asegurado que frenó en esa proposición porque no estaba para eso.

Según ha confirmado, en esa conversación Sáenz de Tejada se refirió a Biedma como «un puto grano en el culo». También le habría dicho que «a palos aprende el burro», una expresión que ya recogía su testimonio previo ante la Guardia Civil.

Biedma es la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Tras esa instrucción, la Audiencia Provincial de Badajoz lo condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación en su contratación en la Diputación.

Facebook y la llamada

Rocho ha explicado que el primer contacto se produjo por Facebook, en un perfil que, según ella, gestionaba el ex juez. Allí ella habló de una causa que afectaba a su hermano, un narco asesinado.

Después, ha relatado, fue Sáenz de Tejada quien la llamó por teléfono. No fue un chat, sino una llamada normal en la que él se identificó con su nombre. La testigo ha dicho estar segura de que era él porque tiene «una voz particular».

No ha sabido precisar la fecha, aunque la ha situado aproximadamente en diciembre de 2024. El 1 de enero de 2025, según su versión, le indicaron que se personara en la causa y le aseguraron que Sáenz de Tejada podía ayudarla. También le ofrecieron un abogado gratis de Madrid.

La testigo ha negado haberse reunido con Leire Díez y ha afirmado que nunca le facilitaron datos personales de Biedma. De la juez ha dicho que la conoce, pero que «cada una tiene su trabajo», en referencia a las labores de magistrada y de narcotraficante respectivamente.

Ha añadido que la nota «La Celsa» que figuraba en la agenda de Leire Díez se refería a ella. Según Rocho, esa anotación le ayuda a cuadrar todo lo ocurrido.

Rocho ha reconocido que cambia de teléfono todos los meses y que llamaba desde terminales que no están a su nombre, sino a nombre de terceros por el negocio que tiene. Por eso, ha explicado, no ha podido aportar el registro de llamadas.

Las capturas de pantalla las ha pasado a su móvil actual, que ha mostrado durante la declaración. Ha sostenido que están íntegras y en ese orden, y que rescató las conversaciones antiguas al volver a entrar en Facebook. Al término de la comparecencia ante la Benemérita firmó su declaración.

Bronca Tejada-Pedraz

La sesión ha estado lejos de ser plácida. Sáenz de Tejada ha intervenido en varias ocasiones con un reiterado y agitado «protesto, protesto» y llegó a preguntar a la testigo si no se había leído la causa. Pedraz le ha reprendido: «Esto no es un plató de televisión», le ha advertido, antes de avisarle de que la próxima vez le retiraría la palabra. «Usted no se ha leído la causa», ha expresado Tejada.

La declaración ha dejado, además, muchas preguntas sin responder. Rocho ha comparecido de forma telemática, como había solicitado, tras pedir el 19 de noviembre «con carácter urgente un dispositivo extraordinario de protección policial».

En aquel escrito aseguraba que «desde hace años» venía «sufriendo amenazas de muerte». «Al igual que sufrieron mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados días después de recibir las amenazas», advirtió. Pedraz ha rehusado pronunciarse sobre la escolta por exceder la competencia de la Audiencia Nacional y le ha indicado que dirija la petición a la Policía.

Trama Leire Díez

Rocho entró en la causa tras declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Allí afirmó que la intención era «causar daño físico a la magistrada» y que el ex juez le dijo que Biedma «llevaba la voz cantante de los juzgados».

Según los investigadores, Rocho y Ángel Martín, conocido como El Gitano, se habían quejado de sus causas en el grupo de Facebook «Independencia Judicial Badajoz». A raíz de esos comentarios, Sáenz de Tejada habría contactado con ella para asegurarle que «en Badajoz hay una mafia judicial».

Pedraz investiga si existió una trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez. Según los investigadores, la habría dirigido Santos Cerdán y la habría coordinado Leire Díez.

La UCO ha situado el origen de las presuntas acciones contra Biedma en agosto de 2024. El día 23 de ese mes, Joaquín Parra y Sáenz de Tejada se reunieron con Díez en Tarifa (Cádiz). Un día después nació el grupo de WhatsApp ‘Vacaciones y viajes’, con 476 mensajes.

En el móvil de Pérez Dolset apareció una nota: «Jueza del hermano, choriza sin igual», «Luis Sáenz de Tejada tiene toda la info». En la agenda de Díez figuraba otra: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o Gitano».

El 13 de octubre, Pedraz imputó a Sáenz de Tejada por presuntos delitos de organización criminal, calumnias y contra la integridad moral. El ex magistrado lo ha negado todo y sostiene que se refería a «eliminar judicialmente» a Biedma.

«Cintia Rocho es una ensoñación de alguien y lo ha vinculado a esto», afirmó tras declarar como investigado el 28 de octubre. Su malquerencia hacia la testigo quedó patente cuando recurrió su citación, que Pedraz terminó por mantener el 17 de noviembre al considerar que podría tener «conocimiento directo o indirecto sobre hechos relevantes».

El juez tiene ahora ante sí un testimonio armado con pantallazos, teléfonos prestados y una voz que la testigo asegura reconocer sin margen de duda. Frente a la «ensoñación» que denuncia el ex juez, Rocho ha puesto una versión firmada. Corresponde a Pedraz decidir cuál de las dos resiste mejor el paso de una pantalla de Facebook a la sala de un tribunal.