Quien con ‘Los Rochos’ se acuesta…

Un simple relato del último culebrón de Los Rochos, el clan al que se acercó la cloaca socialista liderada por Santos Cerdán y Leire Díez para eliminar a la juez que investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, revela hasta qué punto Ferraz —sí, Ferraz— diseñó un plan mafioso para silenciar a la juez Beatriz Biedma. Y es que estremece pensar que el partido del Gobierno estaba más en labores de la Cosa Nostra que en lo que tenía que estar.

Pues bien: cómo será catadura de Los Rochos que Jesús García Rocho, hijo de Cintia Rocho y conocido como El Tormenta, nada más salir de la cárcel ocupó la mansión de un narcotraficante al que tirotearon en las piernas. El joven de 18 años ingresó en prisión provisional hace unos meses por un presunto delito de robo. De nuevo en la calle, se instaló en una mansión ubicada en Tres Arroyos, una población situada a 4 kilómetros de Badajoz, en la que hay chalets independientes y fincas exclusivas. Así se las gastan quienes habían sido seleccionados por la cloaca socialista para hacer un recadito: acabar con la magistrada que le estaba complicando la vida al hermano músico del presidente del Gobierno.

El Tormenta exhibe en sus redes sociales vehículos de alta gama y joyas. Se desplaza habitualmente en un Lamborghini Urus cuyo valor estimado ronda los 400.000 euros. Pues bien, su madre, La Celsa, es quien aparecía en las agendas de Leire Díez y es quien habría recibido una llamada de Luis Sáenz de Tejada en la que supuestamente se habló de «eliminar» a la magistrada. La casa ocupada es propiedad de un sujeto también vinculado al narcotráfico que, cuando caminaba por la calle, fue abordado por dos tipos que iban en una moto y que le destrozaron las piernas de varios disparos. O sea, que estamos ante toda una guerra de clanes y, en medio, las cloacas socialistas. Todo de lo más edificante.