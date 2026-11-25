La reunión trilateral celebrada en Shenzhen, en la Villa Kylin, el pasado 19 de noviembre de 2026 entre Estados Unidos, China y Rusia marca un punto de inflexión más real que simbólico en la geoeconomía de un orden mundial cada vez más fragmentado.

Un encuentro trilateral de gran nivel, denominado por los medios de comunicación como la nueva Yalta por sus imágenes, pese a la llamativa ausencia de un representante de Europa. Celebrada al margen del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, la 33.ª cumbre de la APEC en China reunió a 21 economías que representan el 62% del PIB real mundial.

Una cita de ochenta minutos, por primera vez a tres bandas, con Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, el más beneficiado por el reconocimiento explícito de su hegemonía y por el renovado respaldo internacional. El resultado público y oficial fue una breve «Declaración de Estado hacia la Paz» con cuatro bloques.

Primero, un compromiso de reformar la ONU para responder mejor a los desafíos globales en la paz y seguridad internacional, frente a un sistema político internacional cada vez más polarizado y dividido, en plena y evidente reconfiguración, en torno a los criterios de la defensa compartida, la afinidad

ideológica y el control tecnológico.

Segundo, un aumento de la producción y suministro de los productos refinados derivados del petróleo para poder estabilizar los flujos energéticos ante la permanente inseguridad energética que produce la guerra en el golfo, consolidando a la energía como una infraestructura estratégica clave.

Tercero, el reconocimiento de la inmunidad de los funcionarios estatales y rechazo al abuso de la jurisdicción por parte de la Corte Penal Internacional.

Y último, un mayor diálogo para reducir los riesgos del uso de armas nucleares, naciones que concentran cerca del 91% del arsenal mundial en los conflictos y prevenir su proliferación, bajo la premisa de que «una guerra nuclear no se puede ganar y por ello nunca debe iniciarse». El acuerdo no contempla un acuerdo trilateral de reducción de armamento tras el cese del New Start en febrero de 2026 y la expansión del gran arsenal nuclear chino.

La cumbre de Shenzhen no fue un ejercicio idealista de paz, sino una negociación sobre las reglas del juego en un sistema internacional en descomposición de la liberal interdependencia compleja que surgió tras el fin de la Guerra Fría.

La fragmentación actual, muy acelerada por la guerra de Ucrania, las tensiones en el estrecho de Ormuz vinculadas al conflicto con Irán, las guerras comerciales y las restricciones a tecnologías críticas, ha generado dos bloques económicos, «friendshoring», la duplicidad estratégica de las cadenas de valor y una creciente politización ideológica tanto de la energía como de las finanzas.

En este contexto, la reunión de la trilateral de las grandes potencias atómicas pondrá de manifiesto tanto los límites como las oportunidades de una coordinación entre los grandes hegemones.

No se ha anunciado ningún tipo de calendario o mecanismo de seguimiento, ni tampoco avances concretos sobre los conflictos de Ucrania, Irán, Taiwán o sobre la gobernanza tecnológica de la inteligencia artificial, lo que no impide pensar que estén trabajando sobre una agenda determinada.

El valor del encuentro reside menos en lo firmado que en lo que representa: la consolidación de un núcleo renovado de poder trilateral que claramente está dispuesto a seguir operando por encima de las instituciones multilaterales tradicionales, priorizando la estabilidad estratégica y sus respectivos intereses energéticos y de soberanía estatal.

La geoeconomía actual ya no se define por la integración liberal de las décadas posteriores a la Guerra Fría, sino por una fragmentación impulsada por una serie de consideraciones estratégicas. Las cadenas de suministro, las finanzas, la tecnología y la energía se reorganizan en torno a las nuevas esferas de influencia, «friendshoring», con controles a la exportación, sanciones y políticas industriales nacionales.

Estados Unidos, China y Rusia concentran el grueso del arsenal nuclear mundial, la parte decisiva del gasto militar y un peso económico y productivo dominante, distribuido de una forma desigual.

China lidera en manufactura y, en términos de paridad de poder adquisitivo, se acerca a los Estados Unidos en tamaño.

Estados Unidos mantiene una primacía financiera, tecnológica y militar.

Rusia aporta los recursos energéticos y su capacidad de proyección en

Eurasia.

La Declaración de Shenzhen refleja esta realidad. El punto sobre el aumento de la producción y suministro de combustibles refinados responde directamente a las tensiones que a fecha de hoy se siguen produciendo en el estrecho de Ormuz por las disrupciones derivadas del conflicto con Irán. En un mundo donde la energía sigue siendo un vector de poder, los tres actores se posicionan como la garantía de los flujos estables, lo que implicará una mayor flexibilidad de las sanciones sobre el petróleo ruso.

La reforma de la ONU y la defensa de la inmunidad de los jefes de Estado apuntan a un nuevo orden mundial en el que las potencias privilegiadas protegen su autonomía frente a los mecanismos de justicia internacional percibidos como instrumentales, una redefinición de la tradicional patente de corso abolida en 1856 mediante la Declaración de París.

La creciente fragmentación no supone un desacoplamiento total, dado que muchas de las interdependencias tradicionales persisten, especialmente entre los Estados Unidos y China en el mundo de las finanzas, de los semiconductores relacionados con la inteligencia artificial y en los mercados de bienes, pero cada vez más se gestionan de una forma selectiva y subordinada a la seguridad nacional con casos de espionaje evidente como el recientemente vivido con Nvidia.

El resultado es un sistema de «multipolaridad restringida» o «tripolaridad de facto en el núcleo duro», con esferas de influencia, minilateralismos y una creciente monetización de la interdependencia, mediante el uso de sanciones, el control de las tecnologías críticas, la creciente competencia por las tierras raras y los minerales estratégicos y el establecimiento de estándares tecnológicos.

Los asuntos clave del nuevo orden mundial incluyen la competencia por el control de las tecnologías duales, de uso civil y militar, los semiconductores, la inteligencia artificial, la biotecnología y la energía verde. La reconfiguración de las cadenas de valor globales hacia bloques más resilientes, pero menos

eficientes. La centralidad de la energía y los recursos críticos en un contexto de transición incompleta y de volatilidad geopolítica. La erosión de las instituciones multilaterales universales en favor de arreglos ad hoc entre las grandes potencias con el riesgo real de que la nueva lógica de las esferas de influencia pueda generar zonas grises de gran inestabilidad con conflictos con proxies.

En este contexto, Europa se encuentra en una posición estructuralmente muy vulnerable. La Unión Europea es una potencia económica de primer orden, con un mercado único sofisticado, una capacidad regulatoria y un peso comercial relevante. Sin embargo, carece de una autonomía estratégica en materia de defensa, de energía y, en menor medida, de tecnología. La guerra en Ucrania ha acelerado la reducción de la dependencia energética de Rusia, pero elevó los costes y reforzó la dependencia de los Estados Unidos en seguridad. La política industrial europea, caracterizada por el Green Deal, una mayor autonomía en la fabricación de los microchips, el acceso a las materias primas críticas, está intentando responder a la fragmentación; pero avanza más lentamente que los programas estadounidenses o chinos, y se enfrenta a importantes divisiones internas.

En el esquema que emerge de Shenzhen, Europa aparece una vez más como un actor de segundo orden, un «bloque» potencial que aspira a mantener cierta autonomía, pero con un riesgo cierto de ser atrapado entre las prioridades de Washington, las presiones comerciales de Beijing y la realidad de la proximidad geográfica y dependencia energética de Rusia.

La ausencia de Europa en la mesa trilateral subraya la dificultad para proyectarse como un verdadero polo de poder equivalente. Su capacidad de influencia futura dependerá de si logra profundizar su autonomía estratégica en energía y en tecnologías y una defensa común sin fragmentarse internamente, y de si puede actuar como un «conector» o un «regulador global» en ámbitos como el comercio, el clima o los estándares digitales.

En el mundo actual de las esferas de influencia, la Unión Europea corre el riesgo de quedar reducida a un espacio económico próspero, pero geopolíticamente subordinado, pudiendo aspirar a ser un polo propio solo si consigue coordinar el poder militar, industrial y diplomático.

Con respecto al resto de las potencias medias, estas adquieren un papel central precisamente porque el orden se está fragmentando y su margen de maniobra aumenta cuando las grandes potencias compiten y necesitan nuevos socios, nuevos mercados y una mayor legitimidad.

India es la mejor posicionada para aspirar a un estatus de «cuarto polo». Con una economía en rápido crecimiento, con una demografía en crecimiento, una capacidad nuclear, con una industria de defensa en expansión y una diplomacia de multialineamiento. Nueva Delhi no estuvo en Shenzhen, lo que refuerza su narrativa de autonomía estratégica. India puede beneficiarse de la fragmentación atrayendo inversión en manufactura como alternativa real a

China, profundizando sus lazos energéticos con Rusia y negociando desde una posición de no alineamiento activo. Su desafío es transformar su dimensión económica y demográfica en capacidad tecnológica e influencia institucional sostenida.

Turquía opera como un actor denominado bisagra. Miembro de la OTAN con relaciones complejas con Rusia, controla estrechos estratégicos, tiene una proyección en el Cáucaso, Medio Oriente, África y el Mediterráneo oriental, y una política exterior asertiva bajo Erdoğan. Ankara combina importantes compras de armamento ruso con la cooperación energética y la participación en foros occidentales. En el nuevo orden fragmentado, Turquía maximiza su valor como intermediario y como una potencia regional con parte de su territorio en Europa muy capaz de alterar los equilibrios locales. Su margen dependerá de poder mantener su autonomía sin sobreextenderse ni perder el acceso a los mercados y a la tecnología de Occidente.

Finalmente, tenemos a Corea del Sur, que representa el caso de una potencia media altamente desarrollada e integrada en las cadenas de valor tecnológicas globales. Nación líder en semiconductores, baterías, construcción naval y electrónica, Seúl equilibra la alianza de seguridad con los Estados Unidos frente a la profunda interdependencia económica con China. La fragmentación tecnológica y las tensiones en el estrecho de Taiwán o la península coreana la colocan en una posición delicada, dado que debe diversificar mercados y fuentes de suministros sin romper con China ni debilitar su garantía estadounidense. Corea del Sur ilustra cómo las potencias medias tecnológicas pueden ganar influencia como «nodos críticos» en cadenas de suministro seguras, pero también cómo su prosperidad depende de evitar que la lógica de bloques las fuerce a una elección binaria costosa.

La reunión de Shenzhen no crea de momento un nuevo orden formal, pero lo

hace visible, posible y creíble. Una trilateral de grandes potencias nucleares y

económicas que aspira a gestionar la estabilidad estratégica y los flujos energéticos prioritarios, mientras el resto del sistema opera en un entorno de

fragmentación geoeconómica, competencia tecnológica, reordenamiento de las cadenas de valor, el uso del poder económico como herramienta de seguridad con una erosión evidente de las instituciones universales que han operado hasta la fecha.

Europa se enfrenta al reto de la autonomía estratégica en un contexto de dependencia de la defensa y de los costes energéticos. Las potencias medias, especialmente India, pero también Turquía y Corea del Sur, disponen de un espacio ampliado para la multialineación y la maximización de autonomía, siempre que conviertan su posición relativa en capacidad real y eviten quedar atrapadas en las rivalidades de los tres grandes.

El orden que emerge no es ni unipolar ni plenamente multipolar en el sentido liberal clásico. Es un sistema jerárquico y fragmentado en el que el poder se concentra en el vértice, las interdependencias se gestionan selectivamente y las potencias medias ganan relevancia precisamente porque ninguna gran potencia puede imponer su voluntad de una forma unilateral en todos los teatros.

La geoeconomía de la próxima década se jugará en la capacidad de cada actor para convertir la interdependencia en capacidad de influencia y la vulnerabilidad en resiliencia, dentro del mapa de poder del nuevo orden mundial.

Novus mundus tribus columnis

José Luis Moreno, economista, profesor de la UFV. Autor de Geoeconomía Estratégica con editorial ESIC.