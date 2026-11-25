Está pasando lo que tenía que pasar por las trampas del Gobierno con la llamada Ley de Nietos. Después de que el Tribunal Supremo ordenase no inscribir en el censo a los nacionalizados que no pudieran acreditar el exilio de sus antepasados —apenas fueron 900 los que pudieron hacerlo—, los consulados españoles se convirtieron en un caos, incapaces de dar respuesta al mandato del alto tribunal. La situación fue y sigue siendo esperpéntica, un colapso burocrático en toda regla que, al final, han terminado pagando los españoles de verdad residentes en el extranjero, esos que tienen todo el derecho a ejercer su derecho al sufragio y que, por culpa de los falsos españoles que adquirieron su pasaporte en fraude de ley al no cumplir con el requisito obligatorio de probar el carácter de exiliados de sus ascendientes, se han quedado sin votar.

OKDIARIO ha podido conocer el caso de varios españoles que viven en Nueva York y Chicago (voto ERTA) —aunque la situación se vive también en otros consulados— y que acudieron a sus respectivas sedes consulares a mediados de octubre para solicitar el voto por correo, nada más disolver Pedro Sánchez las Cortes y anunciar la convocatoria de elecciones. Son decenas los que poseen el resguardo de la solicitud y a los que, a día de hoy, no les han llegado aún las papeletas, por lo que van a quedarse sin votar.

Tampoco pueden votar de forma presencial en el consulado, de modo que se les ha privado de un derecho fundamental, el mismo que reivindica el Gobierno socialista para los nietos del exilio que, por decisión del Tribunal Supremo, no podrán votar por no estar en el censo. Pero los españoles en el extranjero sí lo están. Vaya que sí lo están. La sutil diferencia es que unos son españoles de verdad y los otros son falsos españoles. Mejor dicho: españoles por gracia —menuda gracia— de Pedro Sánchez.