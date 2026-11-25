El inquietante mensaje de Leire a las cloacas: «Hay que hacerlo, mi prioridad es el presidente»
Desde el verano de 2024 al verano de 2025, las cloacas del PSOE mantuvieron una intensa correspondencia whatsappera. Ya saben: ese fluido intercambio de mensajes en grupo en el que los miembros del mismo van contando los pormenores de su acción en común. Y es ahí, en el chat Vacaciones y viajes, donde Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Luis Sáenz de Tejada y Joaquín Parra hablan sin filtros y deslizan comentarios que, a día de hoy, adquieren mayor relevancia si cabe, ya que Pedro Sánchez sigue diciendo que no conocía de nada a Leire, y Leire insiste en que no le dijo nada al ex juez Tejada de «acabar» con la juez Biedma, que investigó al hermano músico del presidente, condenado a ocho años de inhabilitación.
En suma, que todos chapoteaban en las pútridas aguas de la cloaca, pero ahora tratan de ponerse a cubierto en una impúdica exhibición de hipocresía. Pedro Sánchez y Leire Díez lo niegan todo, razón por la que este periódico va a hacer lo posible por refrescarles la memoria. Por una razón meramente terapéutica, pues nada reconforta más que hacer brotar el recuerdo ante un ataque de amnesia.
Así que hoy empezamos con el primer mensaje —hay muchos más— que lanza al grupo Leire: «Perdonad que estaba conduciendo y luego al teléfono mucho rato», afirma. Y a continuación pasa a relatar al resto la estrategia, porque «hubiera sido un poco bisoño por nuestra parte ponernos a trabajar a este nivel sin saber qué queremos hacer y con qué vamos a contar con ello».
Al final, resumiendo, Leire confiesa al grupo cuál ha sido «su prioridad en todo esto». Y es aquí, justo en este momento, cuando la cloaquera jefe se sincera: «Mi prioridad es el presidente, porque sin eso no hay nada más y porque es tan obscenamente injusto que es de ley hacerlo». ¿Hacerlo? ¿Se refería Leire Díez a acabar con la juez Biedma? A tenor de lo que vamos sabiendo, Leire estaba dispuesta a todo por el jefe. Incluso a eso.