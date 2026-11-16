La antigua militante del PSOE, Leire Díez, introdujo de urgencia en su reciente libro la grave acusación contra el Partido Popular del supuesto ofrecimiento de dos millones de euros a cambio de que denunciara al Gobierno de Pedro Sánchez.

La ampliación del libro Desmontando las cloacas se produjo en los últimos días, justo después de que Koldo García denunciara un pretendido intento similar de soborno por parte de los populares, en su caso por un millón de euros, según asegura Vox Populi.

Díez aprovechó esa polémica para sumar a última hora un nuevo capítulo a su obra, en el que afirma que a ella le propusieron el doble de esa cantidad más el pago de su defensa legal.

Según su relato, la oferta no llegó de dirigentes oficiales del PP, sino de «satélites» del partido: abogados e intermediarios que, asegura, mantienen contactos de la época de Rajoy.

La autora sostiene que conserva mensajes de WhatsApp de uno de esos emisarios en los que se confirma el supuesto ofrecimiento. El libro presenta a Díez como víctima de un pretendido aparato del Estado al servicio del PP. Actualmente, la ex militante socialista se encuentra imputada en la Audiencia Nacional, acusada de liderar las cloacas del PSOE.