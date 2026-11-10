La abogada de Koldo, imputada por las cloacas del PSOE, renuncia a su defensa por «razones profesionales»

La abogada de Koldo García, imputada por las cloacas del PSOE, ha renunciado a su defensa por «razones profesionales» y para preparar su propia defensa. Leticia de la Hoz ha comunicado su decisión a la Audiencia Nacional este martes, 10 de noviembre.

En el escrito presentado, la letrada alega «razones profesionales» y se ampara en el «secreto profesional». Además, indica que su decisión «ha sido comunicada previamente y con antelación suficiente» a Koldo García «para que pueda proveer su defensa».

De la Hoz defendió a Koldo García durante el juicio del caso mascarillas en el Tribunal Supremo contra él, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, en el que el ex asesor ministerial fue condenado a 19 años de cárcel.

A su vez, De la Hoz está imputada en el marco del caso Leire Díez, en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una trama para desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría sido liderada por el ex dirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la ex militante socialista Leire Díez.