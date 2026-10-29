Escolar y la abogada imputada de Koldo comen juntos una hora y media después de propagar juntos el bulo contra OKDIARIO

Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García imputada en el caso Leire por el presunto intento de soborno a Carmen Pano, se reunió este jueves con Ignacio Escolar, director de eldiario.es, y con José Manuel Romero, director adjunto del mismo medio y militante del PSOE, apenas una hora después de que tres medios publicaran de forma sincronizada, a las 13:00 horas, un bulo contra OKDIARIO con facturas con el concepto falseado que ella misma había entregado al juzgado. OKDIARIO ha captado el encuentro, que tuvo lugar a las 14:35 horas en el hotel Intelier Palacio San Martín, en la plaza de San Martín, a escasos metros de la Puerta del Sol.

El País, la Cadena SER y eldiario.es difundieron a la vez que Dos Mil Palabras S. L., empresa editora de OKDIARIO, pagó 242.000 euros, IVA incluido, en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz.

Las fotografías muestran a los tres sentados en el comedor del hotel. Escolar, con chaqueta azul marino, camisa celeste y vaqueros, ocupaba en solitario un lado de la mesa, con los brazos cruzados sobre el mantel y la mirada fija en sus dos acompañantes. Enfrente, Leticia de la Hoz, con traje burdeos y el pelo pelirrojo recogido en una coleta, seguía la conversación inclinada hacia la mesa y, en algún momento, con las manos juntas a la altura de la boca. A su lado, José Manuel Romero, de pelo canoso y camisa de rayas, llevaba la voz cantante y gesticulaba mientras hablaba. Sobre la mesa, sólo cafés y agua.

El encuentro se prolongó durante una hora. A la salida, Escolar abandonó el hotel a paso rápido, mirando de reojo hacia un lado, seguido de cerca por Romero.

A De la Hoz se la imputa por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano para que cambiara su declaración sobre los 90.000 euros que dijo haber llevado a la sede del PSOE en Ferraz por indicación de Víctor de Aldama. Además, el empresario Antonio Rodríguez Estepa declaró ante la Guardia Civil que la abogada le trasladó una oferta de beneficios procesales a cambio de información sobre Repsol, la UCO, Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.

La letrada se había negado hasta ahora a revelar quién pagaba la defensa de Koldo. Cuando declaró como imputada, sostuvo que no le pagó ni su cliente ni el PSOE y se acogió al secreto profesional para no identificar a quien abonó sus servicios. Fue el juez Santiago Pedraz quien, en una providencia firmada este miércoles, le pidió aportar la nota de encargo, factura o justificante de pago de la defensa de Koldo García. Menos de 24 horas después de entregarlos, sus papeles estaban en tres medios a la misma hora y ella, sentada con el director y el director adjunto de uno de ellos.