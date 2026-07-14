La abogada de Koldo se niega a responder a OKDIARIO si el PSOE le encargó comprar el silencio de Carmen Pano

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, se ha negado este martes a responder a OKDIARIO si el PSOE le encargó comprar el testimonio de Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista de Ferraz. La polémica letrada ha evitado responder a su salida del juzgado de la Audiencia Nacional que le investiga por obstrucción a la Justicia. Su abogado, Carlos Bautista, se ha limitado a decir que su clienta no iba a hacer declaraciones a la prensa ante las cámaras.

Precisamente el juez Santiago Pedraz le ha preguntado si ha cobrado del PSOE por su defensa a Koldo García. Ha asegurado que no, pero no ha aclarado quién sí lo ha hecho, amparándose en su derecho al secreto profesional.

La letrada ha comparecido como investigada en el marco del caso de las cloacas del PSOE, causa que indaga una presunta trama para desactivar procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y al partido socialista.

De la Hoz ha calificado de «venganza» la denuncia de la empresaria Carmen Pano, quien la acusa de haber intentado sobornarla para que modificase su testimonio judicial. Apunta a una desavenencia previa entre ambas, surgida de una operación relacionada con la venta de una operadora de hidrocarburos, como el verdadero origen de la denuncia de Pano. No ha aportado documentos al respecto.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en el juzgado la abogada ha negado «cualquier tipo de vinculación» con el PSOE, tanto por su defensa de Koldo García como por cualquier otra gestión. Sin embargo, ha evitado precisar quién ha sufragado esos honorarios, alegando su deber de confidencialidad profesional.

La letrada ha reconocido, eso sí, que mantuvo varias reuniones con Pano, pero ha sostenido que en ningún momento se planteó un soborno para alterar su declaración sobre el dinero que la empresaria dice haber llevado a la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. De la Hoz no ha aclarado, tal como pide Pano, si grabó las reuniones, lo que despejaría cualquier duda sobre los términos de dichos encuentros.

La defensa niega cualquier vínculo con el PSOE

Al ser preguntada sobre dónde pretendía sacar los 250.000 euros para comprar el silencio de Carmen Pano, fuentes de su entorno indican: «Eso es todo falso». De la Hoz, según esas fuentes, ha negado ante el juez ser abogada del PSOE, haber cobrado del partido y ser simpatizante. Ha dejado en el aire si ha votado al PSOE en las distintas elecciones de las últimas décadas: «Eso es una tontería».

Respecto a las pruebas, ante la cuestión de si va a aportar la grabación de la reunión con Carmen Pano, la defensa ha aclarado la situación: «No hay grabaciones. Estamos deseosos de que la señora Pano hubiera aportado una grabación para que se viera de qué se habló» realmente en aquel encuentro.

Los hechos denunciados

Pano declaró el 27 de abril ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que De la Hoz, junto a un socio de su despacho, comentó tanto a ella como a su chófer que «había gente interesada en hablar» con ellos «sobre las entregas de dinero en Ferraz».

El pasado 29 de junio, ya ante el juez Pedraz, Pano fue más allá y aseguró que la abogada les ofreció unos 250.000 euros para negar en sede judicial la entrega de los 90.000 euros en efectivo.

Ante su asombro, preguntó si se trataba de «gente del partido», a lo que De la Hoz habría respondido que sí, que era «gente del PSOE», añadiendo que la dádiva «era para salvar el culo a Ábalos y Koldo».

Pano sostiene que, en una reunión posterior, la letrada les preguntó qué querían a cambio del favor: ella pidió 25.000 euros para la boda de su hija Leonor y entre 2.500 y 2.800 euros mensuales para el alquiler de su vivienda, mientras que su chófer, Álvaro Gallego, reclamó 15.000 euros para comprarse un coche. La empresaria afirma que finalmente no accedieron y que sus declaraciones «se ajustaron en todo momento a la realidad de los hechos».

El episodio del teléfono

Pano también relató que, en una de las reuniones, De la Hoz «salió de la sala grande de juntas» y regresó a los cinco o diez minutos con un teléfono en manos libres, mientras conversaba con un hombre y les hacía gestos para que guardaran silencio. Sobre este punto, la abogada ha explicado ante el juez que se trataba del director de su despacho, quien ordenaba que no se cobrase por un servicio sin tributar a Hacienda.

La Fiscalía Anticorrupción fue quien solicitó al magistrado que citase como investigada a la letrada, imputándole «inducir» a Pano y a su chófer, «a cambio de una cantidad económica, a cometer un delito de falso testimonio variando sus declaraciones» ante los tribunales.

De la Hoz, según las fuentes consultadas, ha respondido a todas las partes personadas y se ha emocionado en algún pasaje de la hora y media de declaración.

Su comparecencia deja, sin embargo, más preguntas que certezas: si nadie del PSOE pagó su defensa, como ella misma ha insistido, sigue sin saberse quién sufragó unos honorarios que, de momento, permanecen tan blindados como el propio secreto que los protege. La instrucción continúa, y el juez Pedraz deberá decidir si ese silencio profesional resulta, jurídicamente, sostenible.