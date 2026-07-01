La abogada de las cloacas del PSOE se comprometió a ‘regalar’ una bodega a Pano si se desdecía de las bolsas en metálico en Ferraz

La socialista abogada Leticia de la Hoz, vinculada a las cloacas de Ferraz y defensora de Koldo García, ha sido señalada ante el juez Santiago Pedraz por la empresaria Carmen Pano por ofrecerle a ella una bodega de vinos a un precio irrisorio. Todo ello en un contexto en el que la letrada quería torcer su testimonio sobre las entregas de 90.000 euros en efectivo en Ferraz.

La propia Pano ha declarado ante el magistrado de la Audiencia Nacional que la letrada «nos dijo que actuaba en nombre del Partido Socialista» y que le insistían en que «tenía que confiar» en ella y su socio, Ángel Fernández.

La empresaria, que asegura haber llevado bolsas de efectivo procedente del sector de los hidrocarburos hasta la sede socialista por orden de Víctor de Aldama en plenas negociaciones para la licencia del Gobierno para Villafuel, ha relatado con detalle las presiones recibidas antes de sus comparecencias judiciales. «Yo dije: Yo no voy a declarar primero lo que vosotros queráis y luego me pagáis. ¿Quién me paga a mí? Luego me decía Ángel que tenía que confiar, que lo sacaban del despacho, pero no me lo creí», afirmó Pano.

Según fuentes consultadas por OKDIARIO, Pano rechaza haber amenazado a Leticia de la Hoz. Sí que llamó a Manel Sayes, cliente de De la Hoz, para pedirle que dejara de llamarle a ella misma «delincuente». Pano le trasladó que la delincuente era ella, De la Hoz, «por los clientes que tenía». En todo caso, el primer acercamiento partió según la Guardia Civil del socio de De la Hoz llamando al chófer de Pano. Esta última se propuso para grabar con un micrófono una conversación a De la Hoz, pero otras personas no lo consideraron necesario porque ya veían evidente y probada la estratagema urdida. Cronología La cronología completa es como sigue. El empresario Jesús de Gregorio recomienda en verano de 2024 a Carmen Pano el despacho IDBO Consultants SL y a la abogada Leticia de la Hoz, por su experiencia en el sector de hidrocarburos. En el verano de 2024, en la primera reunión, Carmen Pano conoce a la abogada Leticia de la Hoz, recomendada para asesorarla tras hacerse pública su entrega de dinero en efectivo en la sede del PSOE, lo que lleva a su detención en diciembre de 2024. A principios de febrero de 2025, en la segunda reunión, el despacho de Leticia de la Hoz contacta con ella y con Álvaro Gallego para proponerles, a lo largo de tres reuniones más, cambiar su declaración judicial (de «entrega de dinero» a supuestamente bolsas de «documentos») a cambio de pagos supuestamente avalados por alguien del entorno del PSOE. Tras la cuarta reunión –el viernes 14 de febrero de 2025 que acaba a las 21:00– Pano comunica a Álvaro que el lunes acudirá a su abogado, Javier Gómez Bermúdez, porque desconfía del acuerdo de que «habían aceptado todo». No estaba dispuesta a cambiar su versión. Llegó a dar un golpe encima de la mesa en el despacho. Se llegó a discutir cómo justificar el dinero: un contrato laboral o uno de intermediación. Tras consultarlo con su abogado, Pano rechaza la propuesta y alertan a las autoridades de las maniobras sucias. El 25 de febrero de 2025, ratifica ante el Supremo su versión original, lo que lleva a Leticia de la Hoz a romper el contacto con ella. ‘Caso cloacas’

Este testimonio judicial se enmarca en el caso de las cloacas del PSOE que instruye el magistrado Pedraz en la Audiencia Nacional. Sitúa a la imputada De la Hoz como presunta intermediaria en el ofrecimiento de 250.000 euros a Pano para que modificara su declaración.

El sumario recoge una conversación en la que el abogado Ismael Oliver alertaba a Leire Díez de la urgencia del caso: «Es importante. Si queréis lo negocio yo». La respuesta de la ex militante socialista fue tajante: «Negócialo. Si puedes, hazlo».

En otro pasaje citado por el instructor, Leire Díez describía a Pano con un cinismo que resume el ardid de toda la operación: «Esta se vende. Debemos saber comprar».

Pano, por su parte, ha defendido ante el juez que Leticia les decía que ella sí creía que sí habían llevado el efectivo a Ferraz, lo que evidenciaría que la propia letrada daba por buena la versión de la empresaria mientras intentaba cambiarla.

Trama de Leire Díez

El relato de Pano añade un detalle hasta ahora desconocido sobre el entorno del despacho Idbo Consultants: la empresaria ha declarado que el socio de Leticia de la Hoz «viaja cada mes a Dubai», un dato que los investigadores tratarán de cruzar con los movimientos económicos de la trama y con las gestiones que el grupo habría realizado en el sector de los hidrocarburos.

De la Hoz ha negado los hechos de manera tajante, calificándolos de «falsos e infundados», aunque la instrucción de Pedraz continúa abierta. El mismo auto apunta que la presunta organización habría ofrecido remuneraciones a fiscales y guardias civiles a cambio de información que pudiera obstaculizar los procesos que rodean al Gobierno.

Mientras la causa avanza, la pregunta que sobrevuela la instrucción ya no es si la estrategia legal de Leticia de la Hoz ha fracasado, sino si la propia abogada formaba parte del problema que decía estar resolviendo. Entre bodegas, cuadros de Goya y viajes a Dubái, el sumario dibuja un mapa de favores que, de confirmarse, dejaría pequeña a cualquier trama de despacho convencional.