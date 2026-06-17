Koldo quiere romper con la socialista abogada de las cloacas tras la sentencia del Supremo

Koldo García quiere romper con la socialista abogada de las cloacas Leticia de la Hoz tras la sentencia del Tribunal Supremo. Fuentes consultadas aseguran que el que fuera asesor de José Luis Ábalos ya baraja cambiar de defensa para poder salir de la cárcel.

Koldo lleva más de seis meses en la cárcel de Soto del Real (Madrid) y está aguantando como puede. Hace deporte, llama a sus familiares e intenta tener buenas relaciones dentro de la prisión, en la que hay mucha población latinoamericana. Pero Koldo está cansado y quiere salir, por lo que ya está consultando nuevas estrategias de defensa.

Koldo García no quería dejar a su abogada en mitad del juicio, ni estando a la espera de la sentencia. Ahora que la fecha de conocer el fallo se acerca, el ex asesor ministerial ya está explorando nuevas vías para enfocar su defensa para los casos que tenga pendientes en el futuro.

No quiere pasar los próximos años en la cárcel y está viendo que hasta ahora la estrategia de defensa no ha funcionado. Koldo García depositó toda su confianza en Leticia de la Hoz, la cual no ha logrado sacarle de la prisión preventiva. Tampoco han prosperado sus intentos de anular la causa y ha sido recientemente imputada en el caso de las cloacas del PSOE.

Koldo no ha pagado abogados

Koldo García no ha pagado a ninguno de sus abogados desde que fuera imputado en febrero de 2024. Su primer letrado fue Javier Pimentel, del despacho de Mediana Cuadros, un bufete vinculado al PSOE.

Tras Pimentel, Koldo García cambió de abogado y escogió a Ismael Oliver, que tenía contacto con la cloaca socialista que dirigía Santos Cerdán desde Ferraz para controlar daños y que los procedimientos judiciales no afectasen al partido. Cerdán depositó su confianza en Leire Díez, que buscó abogados para colocárselos a los investigados y controlar sus defensas. Koldo y Ábalos no fueron una excepción.

Koldo le explicó todo lo que había pasado a Ismael Oliver, pero finalmente acabó dejándole por Leticia de la Hoz, que también ha cobrado por defender al ex asesor ministerial.

La estrategia de defensa de Koldo y Ábalos les ha llevado a estar en la cárcel. Se negaron a colaborar con la investigación y Leticia de la Hoz se encargó personalmente de convencer a Ábalos de que no dejase el escaño de diputado para no perder el aforamiento.

Víctor de Aldama optó por una estrategia contraria y ahora está en libertad. Koldo ha trasladado a su entorno que se siente «traicionado por Aldama» y que él está ahí por haber sido «leal».

«Una causa viciada»

Koldo García y José Luis Ábalos están juntos en Soto del Real esperando la sentencia. Cada día esperan que se conozca el fallo. Sus familias también están impacientes por conocer la deliberación de los magistrados de la Sala Segunda.

Los dos tienen asumido que se enterarán por los medios de comunicación, por lo que están siguiendo la actualidad a través de las televisiones de la cárcel. José Luis Ábalos está enfadado y considera que el caso ha sido «una causa viciada». Koldo se mantiene en la misma línea y considera que su procedimiento judicial ha sido una causa política.

Sus abogados les han trasladado un escenario optimista, pero es difícil para ellos mantener un buen estado de ánimo. Los dos no están pasando un buen momento y desean salir de allí, aunque ya se hacen a la idea de que podrán pasar unos años en la prisión de Soto del Real.

Ábalos estudió a fondo la causa y colaboraba con sus abogados. Koldo, por su parte, decidió dejarlo todo en manos de Leticia de la Hoz. Los dos han vivido momentos de distanciamiento al echarse culpas de la situación. Ahora, esperan en celdas separadas la sentencia que decidirá su futuro. Si el fallo no es favorable, tienen previsto acudir a los tribunales europeos y al Constitucional para agotar así todas las instancias posibles y poder reducir su pena.