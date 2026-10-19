La juez imputa a ‘eldiario.es’ y a su director, Ignacio Escolar, por injurias y calumnias a Julio Iglesias

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha imputado por los presuntos delitos de injurias con publicidad y calumnias y de un delito contra la integridad moral a eldiario.es, su director Ignacio Escolar y las periodistas que difamaron a Julio Iglesias. La juez Raquel Robles ha tomado esta decisión a raíz de una querella interpuesta por el cantante, que fue desvelada por OKDIARIO.

La cúpula de eldiario.es está investigada judicialmente. La juez ha admitido a trámite la querella de Julio Iglesias contra el medio y sus dirigentes Ignacio Escolar, Juan Luis Sánchez, Ana Requena, María Ramírez y Elena María Cabrera.

La juez ha abierto diligencias y ha pedido escuchar en declaración a los querellados. Lo hará en calidad de investigados el próximo día 16 de diciembre de 2026 a las 09:15 horas, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Cada investigado declarará durante media hora.

La instructora pide, además, que el representante legal de eldiario.es designe en un plazo de quince días a una persona para ser oída en declaración en calidad de investigada por la campaña que hicieron contra Julio Iglesias acusándole de agredir sexualmente a las empleadas de su mansión.

La juez también quiere escuchar a las denunciantes que acusaron a Julio Iglesias falsamente de esclavizarlas durante el tiempo que trabajaron con él. Las dos ex empleadas acudirán a sede judicial como testigos para dar explicaciones sobre sus testimonios en eldiario.es.

Pide información a ‘eldiario.es’

El instructor también solicita al abogado del periódico que acredite la difusión y el alcance mediático de todas y cada una de las noticias sobre Julio Iglesias. También pide que se aporten los episodios del podcast que hicieron contra él acusándole falsamente de ser un agresor sexual.

Las partes pueden presentar alegaciones en un plazo de cinco días si deciden recurrir a la sala de apelación. Desde eldiario.es intentaron recaudar fondos entre sus lectores para asumir las consecuencias legales que le va a acarrear el escándalo de Julio Iglesias.

La Fiscalía apoya a Julio Iglesias

La Fiscalía apoya a Julio Iglesias en su querella por injurias y calumnias contra eldiario.es. El representante del Ministerio Público ha enviado a la juez un informe favorable en el que pide investigar judicialmente si las informaciones publicadas constituyen un ilícito penal.

«A la vista del contenido de la querella interpuesta por la representación procesal de Julio Iglesias de la Cueva contra Ignacio Escolar García, Juan Luis Sánchez Ramírez, Ana Requena Aguilar, María Ramírez Fernández, Elena María Cabrera Montero y la mercantil El Diario de Prensa Digital S.L y considerando que de lo actuado se desprenden indicios del delito de injurias y calumnias con publicidad así como de delito contra la integridad moral contra la persona del querellante procede la admisión de la querella interpuesta al reunir todos los requisitos», señala el fiscal en su escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Y prosigue: «Ahora bien tratándose de delitos de calumnias e injurias, el art 215.1 del C.P dispone que ‘nadie puede ser penado por calumnia o injurias sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o su representante legal’ configurándose como delito eminentemente privado perseguido previa excitación particular del ofendido, lo que provoca la separación del Ministerio Fiscal como parte obligatoria en el proceso en relación con los delitos contra el honor, de modo que la intervención del Ministerio Fiscal en el presente procedimiento, se limitaría, en su caso, a la posible comisión de un delito contra la integridad moral».