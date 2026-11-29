El Partido Popular (PP) ha acudido de urgencia a la Junta Electoral Central en pleno 29-N por una supuesta orden policial comunicada en cinco mesas de Toledo sobre el destino de determinados sobres electorales. Los populares exigen que el Ministerio del Interior aclare quién dio esa instrucción y hasta dónde llegó.

Según el escrito presentado por el partido de Alberto Núñez Feijóo, agentes de la Policía Nacional indicaron a los miembros de las mesas que los votos de electores cuyo sufragio había sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo debían remitirse al Instituto Nacional de Estadística (INE), en lugar de quedar bajo custodia de las propias mesas.

El partido denuncia que esa indicación contradice las instrucciones electorales y reclama una respuesta inmediata a la JEC, con los colegios abiertos y la votación en marcha. También pide localizar los sobres que, en caso de haberse entregado, hubieran salido de las mesas. El escrito no confirma que se haya retirado ninguno.

¿Qué ha pasado en Toledo?

La denuncia, firmada por el representante general del PP ante la JEC, Francisco Galeote, recoge la información trasladada por interventores del partido. Sitúa los hechos alrededor de las 09:20 horas, poco después de la apertura de los colegios.

Según esa versión, los agentes se personaron en tres mesas del local electoral de la Diputación de Toledo y en otras dos del Centro de Mayores del Polígono. Allí habrían invocado una orden del Supremo para que determinados sobres fueran enviados al INE y no quedaran en poder de las mesas.

Los votos afectados serían los de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida en este punto como ley de nietos, cuyo derecho de sufragio había sido suspendido cautelarmente por el alto tribunal.

El PP asegura que no tiene constancia de ninguna resolución del Supremo ni de ninguna instrucción de la Administración electoral que haya cambiado el procedimiento para esos sobres.

Los sobres deben quedar en la mesa

Las instrucciones citadas por los populares establecen qué debe hacerse cuando una persona incluida en la lista oficial de electores con el sufragio suspendido entrega su voto, ya sea en persona o por correo.

La mesa debe recoger los sobres sin abrirlos ni introducirlos en la urna. Al menos dos de sus miembros tienen que firmarlos y mantenerlos cerrados y separados de los votos ordinarios. Además, su número debe constar en el acta de la sesión. Al terminar la jornada, esos sobres deben incorporarse, junto con la lista oficial, al sobre número 1 de la documentación electoral.

El PP advierte que, si se entregaran a personas ajenas a la mesa o dejaran de recogerse, no podría garantizarse ni su custodia ni su constancia en la documentación electoral. Por ello pide aclarar si la supuesta indicación llegó a afectar a algún sobre.

El PP exige explicaciones a Interior

Los populares reclaman a la Junta Electoral Central que comunique de inmediato a las mesas afectadas que deben seguir el procedimiento previsto y que los sobres recibidos no pueden entregarse a personas ajenas a ellas.

La denuncia pide además que se requiera al Ministerio del Interior información sobre el origen y el contenido de la supuesta orden, la autoridad que la impartió y las mesas a las que se habría trasladado. Si la indicación hubiera llegado a otros colegios, el partido solicita que se recuerden las instrucciones a las juntas electorales.

En caso de que se hubieran entregado sobres a los agentes o a otras personas, el PP pide determinar cuántos son, dónde se encuentran y ponerlos a disposición de la Junta Electoral de Zona. La formación exige que su escrito se tramite y resuelva de forma inmediata, con la votación en curso.

La ‘ley de nietos’, en el foco del 29-N

La denuncia llega tras una campaña marcada también por la decisión cautelar del Tribunal Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos. El alto tribunal ordenó a la JEC garantizar que las personas afectadas por la suspensión no pudieran votar, con las excepciones recogidas en sus resoluciones. El Supremo rechazó, sin embargo, extender esa suspensión a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad por esa vía.

Los españoles acuden este domingo a las urnas tras quince días de campaña. El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, cerró sus actos en Sevilla, mientras que el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, lo hizo en Madrid. Ambos se enfrentan ahora al veredicto de las urnas.