El Partido Popular ha presentado ante la Junta Electoral Central un escrito urgente, denunciando las graves incidencias en la entrega de la documentación del voto por correo y en el reparto de la propaganda electoral, como prueba el vídeo publicado este viernes por OKDIARIO, a sólo dos días de las generales del domingo.

El PP señala al respecto que ha tenido conocimiento a través de la Junta Electoral Provincial de Madrid de la denuncia de «un ciudadano que encontró cientos de sobres de propaganda electoral» de los populares y de otro partido, en este caso, Democracia21, en un contenedor de residuos en Madrid. En concreto, en el barrio madrileño de Embajadores.

Una denuncia que el ciudadano acompañó con una foto y un vídeo, que ha avanzado este periódico. Ante la posible relevancia penal de estos hechos, el PP indica que ha reclamado a la Junta Electoral que remita toda esta documentación a la Fiscalía.

Además, la formación de Alberto Núñez Feijóo sostiene que ha recibido numerosas quejas de electores que, habiendo solicitado el voto por correo, no han recibido la documentación o la han recibido con retraso, cuando el plazo de depósito concluyó este jueves a las 14.00 horas. Una situación que también padecen electores temporalmente ausentes (ERTA) y electores residentes en el extranjero (CERA), aseguran desde el principal partido de la oposición.

Desde el PP, también han exigido a la empresa pública Correos, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, que informe a la Junta Electoral de las solicitudes de voto por correo admitidas, así como las documentaciones remitidas y entregadas, y los votos recibidos para su traslado a las Mesas de los electores temporalmente ausentes y los residentes en el extranjero. Igualmente, los populares han solicitado Correos que «esclarezca los hechos denunciados y depure responsabilidades».

‘Caso Correos’

En este contexto, las fuentes de Génova ponen de relieve que Pedro Sánchez llega a la recta final de su campaña y de sus ocho años de Gobierno con un nuevo caso de corrupción que ha estallado a escasos días de las elecciones. Y es que la juez de Madrid Carmen Valcarce ha imputado al que fuera su jefe de gabinete y presidente de Correos, Juanma Serrano, y a la que ex fontanera socialista y alto cargo también de la empresa estatal postal Leire Díez, por los delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales y tráfico de influencias, en una causa en la que se investigan pagos sin contratos a diferentes empresarios.

Serrano y Díez fueron personas de confianza de Sánchez en Correos y los máximos responsables del voto por correo en las elecciones generales de 2023. Además, están siendo investigados en el caso de las cloacas del PSOE por sus maniobras para blindar investigaciones policiales y judiciales sobre el entorno más próximo del presidente del Gobierno.

«Nosotros confiamos en los trabajadores del servicio postal, pero no en los delegados del sanchismo. Por eso pedimos explicaciones y que la Junta Electoral Central garantice un desarrollo limpio de las elecciones. Somos conscientes de la preocupación de la gente, y queremos ser claros», enfatizan las fuentes del PP.

«Hay una forma de combatir el miedo al fraude: votar de forma masiva al PP. Es difícil cambiar el resultado de un partido si ganas por goleada. La corrupción de Sánchez merece un castigo contundente en las urnas. Y lo tendrá el próximo domingo», apostillan.