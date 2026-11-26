El plazo para votar por correo en el extranjero finaliza este jueves a las 14:00, a la misma hora que cierran las oficinas de Correos en todo el país. En los últimos días, muchos usuarios de TikTok que se encuentran de Erasmus por Europa están denunciando que no han podido ejercer su derecho a voto, ya que no han recibido las papeletas electorales.

Francia, Lituania, Noruega, Italia, Estonia, Polonia… Ningún país europeo se libra de un malestar generalizado entre los jóvenes españoles. El procedimiento requería inscribirse en el consulado correspondiente antes del 31 de octubre. En cuanto se formaliza el trámite, el ciudadano queda impedido de votar de forma presencial en su colegio electoral en España. Esta situación es «muy grave», según varios de los estudiantes, que han afirmado que se han planteado incluso regresar a España para votar, algo que la ley prohíbe.

De París a Lituania: aquí nadie puede votar

Los casos de denuncias por no poder votar se extienden por todo el viejo continente. En la capital francesa, Lucía Macarrón aseguró que de un grupo de 20 estudiantes solo les ha llegado a dos. «Mi voto se ha perdido, el de muchísimas otras personas también, y no es normal», condenó al borde del llanto. Además, explicó que la página del INE ofrece al ciudadano un localizador para saber si su voto está en reparto, si bien a ella no le aparecía nada.

En la ciudad italiana de Génova, Natalia, Paula y Daniela tuvieron que desplazarse hasta el consulado de Milán para nada, ya que tampoco han recibido la documentación. Juzgan esta circunstancia de «frustrante» porque se les ha impedido «ejercer nuestro derecho a voto».

Una situación idéntica se ha dado en Lituania, donde otra estudiante llamada Lucía reprochó a través de su cuenta de TikTok la gestión del sistema del voto por correo: «No entiendo cómo es posible que den la opción de que puedas votar por correo y te aseguren que tu voto va a llegar cuando es mentira porque no ha llegado ni la papeleta».

«Lo que no puede ser es que estemos estudiando durante un corto periodo de tiempo fuera de nuestro país, lleguen las elecciones, haya la opción de votar por correo y que no llegue el voto. No ha llegado el voto y estamos a 24 de noviembre. No he podido votar ni yo ni muchísima gente. Los votos por correo no están llegando», sentenció.

Los sistemas de notificación tampoco están funcionando. En Tallin, la capital de Estonia, una estudiante llamada Carmen y sus amigas descubrieron espontáneamente que varios sobres sí habían llegado, pero estaban guardados en oficinas postales sin que nadie les dijera nada. Todos estos casos, unidos a las votaciones en cajas de cartón en Sudamérica, de dudosa fiabilidad, echan más leña al fuego a las teorías de pucherazo en redes sociales.