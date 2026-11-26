Luis Mariano Camacho, conocido como Chiqui y candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Jaén, denuncia el abandono que sufre la provincia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. «Sánchez ha dejado a Jaén penúltima en inversión de toda España», resume el dirigente popular, que sitúa la falta de infraestructuras, las conexiones ferroviarias y la ausencia de inversiones industriales entre los principales obstáculos para el desarrollo jienense.

Camacho, que ha sido alcalde de Bailén durante tres legislaturas, considera que Jaén necesita un impulso inversor para dejar atrás el retraso que acumula respecto a otros territorios nacionales. Uno de los problemas que señala es el cierre de la conexión ferroviaria debido a las obras de mejora de la vía entre Algeciras y Zaragoza, que mantendrán interrumpido el tráfico ferroviario de la provincia hasta finales de 2027 o principios de 2028. El candidato sostiene que los trabajos podrían haberse dividido por fases, aunque reconoce que esa alternativa habría resultado más cara.

A esta situación suma el estado de las carreteras. Camacho recuerda los problemas registrados en la A-44 durante los episodios de borrascas, cuando, según relata, se produjeron «hileras de entre diez y doce vehículos con ruedas reventadas». También critica la situación de la A-32, especialmente el tramo entre Linares y Albacete, y denuncia que buena parte de su ejecución corresponde a trabajos que ya había dejado avanzados el Gobierno de Mariano Rajoy.

El popular también pone el foco en la falta de capacidad eléctrica para atraer grandes empresas. Asegura que una compañía interesada en instalarse en Jaén y contratar a 300 trabajadores podría encontrarse con dificultades para disponer de la electricidad necesaria. «No hay esa autopista eléctrica que venimos demandando también desde hace bastantes años», lamenta.

El sector del olivar es otra de sus grandes preocupaciones. Camacho advierte de que los jóvenes están abandonando el campo por la incertidumbre y la falta de rentabilidad. En este sentido, critica que la presa de Siles siga sin contar con las conducciones necesarias para llevar el agua hasta las explotaciones agrícolas y denuncia que otras actuaciones hidráulicas hayan quedado fuera de la planificación.

Frente a esta situación, el candidato defiende las propuestas del PP, entre ellas una inversión de 40.000 millones de euros en obras hidráulicas hasta 2030, medidas fiscales para facilitar la incorporación de jóvenes al campo y una negociación de la PAC que tenga en cuenta las necesidades del sector. Entre los incentivos que plantea, menciona la exención del 100% del IRPF durante el primer año para los jóvenes agricultores, del 75% durante el segundo y del 50% posteriormente. También reclama mecanismos para regular la oferta y la demanda del aceite de oliva y critica la entrada de producto procedente del norte de África, al considerar que «no compite en las mismas condiciones sanitarias, de trazabilidad y costes laborales».

El futuro industrial de Linares

La situación de Linares ocupa otro apartado importante de sus reivindicaciones. Camacho recuerda el impacto que tuvo el cierre de Santana Motor, que dejó sin actividad a una estructura industrial de la que dependían alrededor de 2.500 familias. El candidato contrapone la gestión de los anteriores gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía con la del Ejecutivo de Juanma Moreno, al que atribuye la cesión de terrenos a la ciudad y la concesión de ayudas para facilitar la llegada de empresas.

Según sostiene, «Santana está recuperando actividad, vuelven a salir vehículos de sus instalaciones y se están incorporando nuevas compañías». Para el candidato popular, el camino pasa por facilitar suelo industrial, incentivar la contratación y apostar por empleos estables y a jornada completa, frente a los contratos de apenas dos horas o discontinuos. «Este país necesita, y esta provincia sobre todo, que no tiene grandes empresas, productividad», defiende.

La despoblación es otra de las amenazas que señala. Camacho alude a un estudio que apunta a que 50.000 jienenses podrían abandonar la provincia hasta 2041. Para evitarlo, considera imprescindible generar oportunidades laborales, mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso a la vivienda. También insiste en que el olivar debe recuperar su rentabilidad para que las comarcas rurales puedan ofrecer un futuro a las nuevas generaciones.

Feijóo promete inversión en Jaén

Durante la entrevista, Camacho también recuerda el compromiso anunciado por Alberto Núñez Feijóo en un acto celebrado en Bailén para mejorar la conexión ferroviaria entre Jaén y Madrid. Según explica, el dirigente popular habló de una inversión de entre 450 y 500 millones de euros en el tramo Mora-Alcázar, con el objetivo de que el trayecto hasta la capital pueda realizarse en menos de tres horas.

El candidato asegura que confía en los compromisos de Feijóo, al que considera una persona de palabra, y contrapone esa confianza con las declaraciones de Pedro Sánchez. «De Sánchez, todos sabemos que no le dicen la verdad ni al médico», afirma. Como ejemplo, recuerda los cambios de posición del presidente del Gobierno respecto al compromiso de destinar el 5% a la OTAN.

Camacho considera que la falta de comunicaciones también perjudica al turismo. Recuerda que Jaén cuenta con 97 castillos y atalayas y destaca su riqueza natural, patrimonial y monumental, con enclaves como Úbeda y Baeza. Sin embargo, sostiene que «resulta difícil atraer visitantes cuando las carreteras presentan deficiencias y la provincia carece de aeropuerto propio». En este sentido, denuncia que la oficina de Jaén en el aeropuerto Granada-Jaén permanece cerrada y sin trabajadores.

Además, critica la actitud del PSOE provincial por no participar, según relata, en una manifestación convocada para reclamar el fin del aislamiento ferroviario de Jaén, a la que sí acudieron asociaciones, plataformas y otras formaciones políticas. A su juicio, los socialistas jienenses deberían «anteponer los intereses de la provincia a los del Gobierno central».

El candidato popular también reivindica el peso que Jaén tiene en los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde asegura que «ocupa el segundo puesto en inversión por habitante», frente a la posición de la provincia en las cuentas estatales.

En el tramo final de la entrevista, Camacho explica que su compromiso con Jaén es también personal. Recuerda que su hija, bióloga, no encuentra trabajo en la provincia y que conoce a amigos que atraviesan dificultades económicas. «Yo estoy aquí para luchar por Jaén», afirma, antes de asegurar que, si consigue el acta de diputado, trabajará sin horarios ni fines de semana para reclamar las inversiones pendientes.