Decenas de vecinos del municipio de Gandía, en Valencia, están recibiendo en sus casas tarjetas censales de desconocidos que no habitan esas viviendas, pero que han recibido allí la tarjeta informativa que evidencía que están habilitados para votar e indica el colegio, sección y mesa en que deben hacerlo. El escándalo ha estallado a raíz de una denuncia pública efectuada este jueves por el PP local.

La carta o tarjeta censal es el documento clave en cada proceso electoral. Porque se trata de un documento informativo que emite la Oficina del Censo Electoral que se envía a cada elector residente en España cuando hay elecciones. Y que incluye datos personales del destinatario, colegio electoral en que debe votar, sección y mesa. La Oficina del Censo Electoral es un organismo que depende, a su vez, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según ha trasladado el portavoz del PP, Guillermo Barber, hasta el momento hay una denuncia sustanciada por una afectada ante la Junta Electoral de Zona de Gandía en torno a estos mismos hechos. Se trata de una mujer que se encontró tres tarjetas censales a nombre de tres desconocidos en el buzón de su segunda residencia.

Esta mujer ha denunciado los hechos ante la Junta Electoral de Zona que, a su vez, acordó remitir esa misma denuncia al Tribunal de Instancia de Gandía por si los hechos que en la denuncia inicial relata la afectada fueran constitutivos de falsedad documental o cualquier otro delito. La documentación, según acuerdo también de la junta electoral, ha sido remitida, además, a la oficina del censo electoral.

Por su parte, el PP, según ha explicado su portavoz, Guillermo Barber, ha reclamado al alcalde de Gandía, el socialista José Manuel Prieto, que compruebe los empadronamientos que corresponden a los casos denunciados. Y le ha reclamado también que explique cuáles son los controles del Ayuntamiento de Gandía en materia de empadronamientos y cuántos avisos permanecen pendientes de revisión.

El PP ha pedido, además, que el Ayuntamiento habilite un procedimiento claro para que cualquier vecino que reciba la documentación censal de desconocidos pueda comunicarlo al consistorio y obtener una respuesta antes de la jornada electoral de este domingo. «Queremos saber qué está pasando en Gandía, cómo se han producido estos casos y si pueden afectar al censo electoral», ha destacado Salvador Barber.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado 9 de noviembre, el PP de Gandía, que lidera Víctor Soler, denunció que, según los datos recogidos en el último informe municipal al que había tenido acceso, la localidad cuenta con un total de 1.386 viviendas con más de seis personas empadronadas en cada una de ellas. Una cifra que supera en 148 las 1.238 registradas en 2025, con un incremento del 12%. Entre esas viviendas, siempre según los datos aportados por la formación política, 137 cuentan con ocho moradores; 81, con nueve; 78 con 10 y 12 con 11 personas empadronadas en cada una de ellas.

Con anterioridad, como también publicó OKDIARIO en diciembre de 2025, en una finca ubicada en una céntrica calle del municipio, una mujer octogenaria, descubrió, por casualidad, hace unos meses que tenía a 10 ilegales empadronados en su vivienda sin su conocimiento. Y que había más viviendas afectadas hasta sumar cerca de 30, supuestos inquilinos empadronados sin el conocimiento de los propietarios de esas casas.

Los supuestos inquilinos contaban con un «contrato falso», según consta en la denuncia, que les abría las puertas al empadronamiento, primero, y otra serie de derechos después. Pero, sobre todo, a habitar la vivienda que supuestamente habían alquilado. De hecho, eso intentaban dos de ellos cuando por casualidad se destapó el escándalo.