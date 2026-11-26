El partido España – Francia, ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, se jugará en Mestalla. El estadio del Valencia, en sus últimos meses de vida, acogerá ese partido de la Selección española, tal y como ha confirmado este jueves la Federación Española.

Será, como dice la RFEF, para «escribir el último capítulo de una historia centenaria». Y es que este España – Francia supondrá la despedida de la Selección española del estadio de Mestalla, uno de los campos en los que más ha jugado en su historia. Mestalla se cerrará una vez acabe la presente temporada.

Ese partido, que es la ida de cuartos de la Liga de las Naciones, se disputará el jueves 25 de marzo, Jueves Santo, mientras que el encuentro de vuelta de esta eliminatoria será en Francia el domingo 28. La selección que gane se medirá a Holanda o Portugal en una Final Four que todavía no tiene sede, pero que posiblemente sea en el país que gane esta eliminatoria entre España y Francia.

El Estadio de Mestalla, casa del Valencia, tiene más de 100 años de vida y el próximo verano pondrá fin, ya que el conjunto che se irá a jugar al Nuevo Mestalla. España jugó allí por primera vez en 1925 y el duelo ante Francia será el 34º partido de España en este campo.

En los 33 anteriores, 15 fueron oficiales y 18 amistosos. Entre ellos figuran los partidos del Mundial 1982, cuando el estadio se llamaba entonces Luis Casanovas. Además, España acumula 32 años invicta en Mestalla, donde no pierde desde marzo de 1994. La última vez que la Selección jugó allí fue en marzo de 2025, también en la ronda de cuartos de la Liga de las Naciones, en un enfrentamiento ante Holanda.