A pocos días de las elecciones generales de este domingo, Marcos Llorente se ha vuelto a enzarzar con la izquierda de nuestro país a través de las redes sociales. El jugador del Atlético de Madrid ha escrito un mensaje donde retrata la doble moral de la izquierda con los insultos y amenazas en redes sociales.

«Me hace mucha gracia los de izquierdas que piensan que solo son ellos los que reciben amenazas, mensajes de odio, comentarios negativos y críticas. Se piensan que los de su ideología son maravillosos y que todo lo demás viene del otro lado. Da igual el lado», señala Marcos Llorente en sus redes retratando la doble moral de la izquierda española.

«¿Enseño yo mis mensajes de odio, amenazas, etc… o me quejo de ello? No, porque he querido jugar, sé que eso forma parte del juego y me lo paso bien, no os voy a mentir», añade en su mensaje el jugador del Atlético de Madrid.

«No quiere decir que esté bien, pero el juego manda y, antes de empezar a jugar, tienes que conocer las reglas. Si no estás dispuesto a jugar con ellas, no juegues», culmina el futbolista español, dejando claro que desde ambos lados en el marco de la política española se insulta y amenaza al que opina diferente.