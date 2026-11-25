Marcos Llorente sigue dando de qué hablar. El centrocampista del Atlético de Madrid ha respondido ahora con una risotada a un mensaje de Teresa Rodríguez en el que la política andaluza avisaba de que los niños menores de tres años no deben comer este producto. Todo viene de la historia que el futbolista subió el lunes a Instagram, en la que aparecía con su hija pequeña mientras la niña merendaba caviar.

La imagen levantó una ola de críticas, entre ellas la del diputado Gabriel Rufián, que defendió que quienes presumen de patriotismo paguen más impuestos mientras hay familias que no llegan ni para fruta. Llorente no se calló y preguntó abiertamente en qué momento sus críticos se habían convertido en un «comité de supervisión» de sus gastos y habló de envidia, hipocresía y prejuicios.

En medio de ese ruido apareció el mensaje de Teresa Rodríguez. Sin citar al jugador, se dirigía a unos «ricachones que quieren hacer ostentación» y les recordaba que los menores de tres años no deben comer caviar. Explicaba que es un alimento crudo que los pequeños no pueden digerir sin riesgo microbiológico, que por su forma y textura puede provocar atragantamientos y que lleva demasiada sal.

@TeresaRodr_ Jajjaajjajajajajajajjajajajajjajajajajajja — Marcos Llorente (@marcosllorente) November 25, 2026

Marcos Llorente responde a todos

Entre esas respuestas está la del futbolista, que prefirió la ironía. No hay argumentos ni réplica, solo una larga fila de «jajaja». Con eso evita el cruce directo y deja claro que aunque se da por aludido no le da importancia al asunto al que se refiere la política andaluza. Y las redes, divididas, como casi siempre. Hay muchos que defienden a Marcos Llorente y cree que nadie tiene que opinar sobre lo que come una niña en su casa o en qué se gasta una persona su dinero. Otros dan la razón a Teresa Rodríguez y recuerdan que las recomendaciones pediátricas sobre alimentos crudos o de textura delicada están ahí por algo.

Lo que empezó como una merienda ha acabado mezclando impuestos a las grandes fortunas, ostentación en redes y pautas de alimentación infantil, todo en plena campaña electoral. Y es que Marcos Llorente no se achanta ante nadie. De hecho, hace unas horas también respondió con firmeza a Gabriel Rufián y a muchos otros que le criticaron por dar caviar a su pequeña.

«¿En qué momento os habéis convertido en el comité de supervisión de mis gastos? Jajaja. Y sí, esta es la España que te espera, hija. Una España llena de envidias, de mucha hipocresía, de críticas, de prejuicios y de gente más pendiente de lo que hace el vecino que de construir su propia vida. Luego se les llena la boca hablando de progreso y de no retroceder. No se dan cuenta de que llevamos años poniendo la marcha atrás y pisando a fondo», escribió el futbolista, sn entrar en un intercambio personal de reproches con Rufián, pero dejando un mensaje muy contundente.