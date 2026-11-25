Carlos Alcaraz llegó, vio y se entrenó con Marcel Granollers. El mejor doblista español de la historia se había ejercitado toda la semana junto a Pedro Martínez, con quien formó pareja y llevó a España a la final de la Davis el año pasado, pero este miércoles ha cambiado de compañero. A su lado ha estado un Carlos Alcaraz que en su primera sesión ya ha dejado ver las intenciones que podría seguir Ferrer para el cruce contra Austria.

El plan se encaminaría a Jódar y Mérida para los partidos individuales y, si fuera necesario, Alcaraz y Granollers en el dobles. Decisión arriesgada, pues cabe recordar que Jódar y Mérida debutan en una fase final de Davis y vienen con cierta incertidumbre. El primero porque sus piernas acumulan 80 partidos a lo largo del año y hace una semana, en las ATP Finals, sufrió fatiga ante Fils.

Mientras que el segundo ha llegado a Bolonia desconectado de la tensión competitiva al haber recibido la llamada mientras se encontraba de vacaciones. Cabe recordar que Davidovich fue convocado en primera instancia y, cuando se cayó de la convocatoria por lesión, entró Mérida en su lugar. Ha pasado de estar de vacaciones a postularse como número dos de España si Ferrer decide reservar a Alcaraz.

Esa idea pasa por ganar los dos puntos individuales y así dar más tiempo de descanso a Alcaraz, que viene de sufrir molestias musculares en las ATP Finals. De ocurrir así, el del jueves podría ser el segundo partido oficial de dobles para Alcaraz en dos años. Su última participación fue precisamente en la Copa Davis de Málaga 2024. Aquella derrotada fatídica junto a Nadal que desembocó en prematura eliminación de España y retirada anticipada de Rafa.

Desde aquella fecha, solo ha vuelto a competir en pareja en tres ocasiones, todas ellas en la Laver Cup. Durante la cita de 2025 en San Francisco ganó sus dos compromisos: uno al lado de Jakub Mensik frente a los locales Taylor Fritz y Alex Michelsen, y otro compartiendo pista con Casper Ruud contra Michelsen y Reilly Opelka. Posteriormente, en 2026, repitió alianza con Mensik para batir a Alexander Bublik y Fritz.