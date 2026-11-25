Manuel Neuer vuelve a ocupar las portadas de la prensa alemana, aunque esta vez no por sus actuaciones bajo palos. El guardameta del Bayern de Múnich se ha convertido en protagonista de una inesperada polémica después de ser visto supuestamente en Brasil junto a una joven de 23 años, en un viaje que ha despertado todo tipo de especulaciones sobre su vida sentimental. El asunto ha adquirido especial relevancia por la reciente separación del futbolista de su esposa Anika, con quien tiene dos hijos pequeños.

Las primeras imágenes del portero en tierras brasileñas comenzaron a circular en redes sociales durante la semana pasada. En uno de los vídeos, Manuel Neuer aparece en un McDonald’s en Búzios, una localidad costera situada a unos 170 kilómetros de Río de Janeiro. En otra grabación, el futbolista abandona el lugar acompañado de una mujer, ambos subidos a una motocicleta eléctrica.

Sin embargo, ha sido la información publicada por el diario alemán BILD la que ha añadido nuevos ingredientes a la historia, asegurando que la acompañante del guardameta tiene 23 años y trabaja como fisioterapeuta. Además, fuentes citadas por el periódico aseguran que entre ambos existiría algo más que una relación profesional y que su vínculo se prolongaría desde hace varios meses. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación sentimental.

Neuer, en el foco

El viaje de Neuer a Brasil también ha llamado la atención por el momento en el que se ha producido. El portero de 40 años sufrió una rotura parcial de un tendón del pie derecho el pasado 7 de noviembre, durante el encuentro frente al Mainz. La lesión le mantendrá alejado de los terrenos de juego aproximadamente dos meses y el Bayern de Múnich concedió al futbolista un permiso especial para continuar su rehabilitación fuera de Alemania durante una semana. El director deportivo del club, Max Eberl, defendió públicamente la decisión y explicó que el guardameta necesitaba descansar antes de afrontar la fase más exigente de su recuperación.

El propio Eberl señaló que Neuer deberá trabajar intensamente durante las vacaciones navideñas, cuando el resto de sus compañeros disfrute de un periodo de descanso. El objetivo del club es que pueda regresar a la competición a comienzos de enero. Pero la cosa va más allá. Según BILD, Neuer y su esposa Anika pusieron fin a su matrimonio recientemente, apenas unos meses después del nacimiento de su segundo hijo, a finales de agosto.

La pareja se había casado por lo civil en noviembre de 2023 y celebró posteriormente una boda con familiares y amigos en julio de 2025. Ambos tienen dos hijos pequeños, incluido Luca, de dos años. Además, el viaje a Brasil no habría sido el primer encuentro entre Neuer y su acompañante fuera de Alemania. El diario asegura que ambos ya coincidieron en Sicilia a finales de septiembre, donde fueron fotografiados en un gimnasio de la localidad de Pachino.

De momento, el futbolista mantiene silencio sobre las informaciones publicadas. Las imágenes y los detalles difundidos por la prensa alemana han alimentado las especulaciones, aunque la naturaleza exacta de la relación entre ambos continúa sin confirmación oficial.