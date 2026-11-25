La campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre encara su recta final. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han participado durante las últimas semanas en diferentes programas de televisión, pódcast y canales de YouTube, en una apuesta por llegar a públicos más amplios, especialmente a los jóvenes.

Ambos dirigentes se han reunido con YoSoyPlex, uno de los creadores de contenido más populares de España. El zamorano de 25 años cuenta con cerca de 15 millones de seguidores en su canal de YouTube. En los últimos años, ha ganado popularidad gracias a sus videos de viajes y aventuras por todo el planeta. Plex publicará este miércoles 25 de noviembre las conversaciones que ha mantenido por separado con Sánchez y Feijóo.

¿A qué hora salen las entrevistas de Plex a Pedro Sánchez y Feijóo?

Las entrevistas de Plex a los dos candidatos se publicarán este miércoles 25 de noviembre de manera consecutiva, a las 20:00 y a las 21:00 horas. Así lo anunció el propio creador de contenido a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías junto a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para adelantar la publicación de ambos vídeos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de YoSoyPlex (@plex)

Por el momento, no se ha concretado oficialmente cuál de los dos políticos protagonizará la primera publicación y cuál aparecerá en la segunda. Lo que sí está confirmado es que ambos encuentros estarán disponibles a lo largo de la tarde. Más que entrevistas políticas al uso, se trata de conversaciones en un tono más distendido, como ya ha adelantado el propio creador de contenido con algunas imágenes junto a Feijóo en un coche deportivo.

¿Dónde ver las entrevistas de Plex a Sánchez y Feijóo?

Para seguir los encuentros con los dos líderes políticos, los espectadores tendrán que acceder al canal de YouTube de Plex, donde se estrenarán los vídeos en los horarios anunciados. Se podrán visualizar desde cualquier dispositivo, ya sea un teléfono móvil, una tableta, un ordenador o un televisor.

Las entrevistas se grabaron en días diferentes. Sánchez se reunió con el creador de contenido el pasado 17 de noviembre, mientras que Feijóo lo hizo el lunes 23 de noviembre. En este último caso, la grabación se desarrolló en el circuito del Jarama, en Madrid. Ambos compartieron también algunos momentos relacionados con el Porsche 911 GT3 RS de Plex.