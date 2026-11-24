La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno ha prorrogado la gratuidad del transporte público en Baleares y los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte. Un regalo envenenado a Baleares porque esta prórroga supone que el Gobierno sólo pagará el 30% y el 70% restante lo tendrán que asumir Govern balear, Consells Insulares y Ayuntamiento de Palma.

En concreto, se mantiene la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el 2026. Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1.213 millones de euros.

El coste previsto es de 470 millones de euros en las aportaciones para las comunidades autónomas y de 240 millones para las entidades locales. En Canarias y Baleares, en reconocimiento del hecho insular, el descuento será del 100% en abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre, con una previsión de 120 millones de euros para Canarias y 63 millones de euros para Baleares.

Se da la circunstancia de que el decreto ley que prorroga la medida hasta 2027 tendrá que ser validado dentro de un mes por una Diputación Permanente del Congreso formada por diputados elegidos antes de las elecciones del 29-N y, probablemente, con un nuevo Gobierno y unos nuevos diputados electos.

La medida es claramente deficitaria para Baleares: su coste es de 480 millones de euros en los últimos tres años y el ministerio sólo financia 149 millones. Aún debe atrasos por 22 millones de este año.

Al futuro de la gratuidad del transporte público se ha referido en el Parlament el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, quien ha afirmado este martes que el Govern «trabaja con la idea» de continuar con la gratuidad en 2027.

Así ha respondido el conseller en la sesión de control al ser preguntado por el diputado del PSIB Ares Fernández, quien ha cuestionado que la gratuidad del transporte público se mantenga si PP y Vox gobiernan a partir del próximo 29 de noviembre.

Mateo ha subrayado que el Govern confía en continuar con esta gratuidad y que así está previsto en el techo de gasto para el año que viene.

A su entender, es el Gobierno actual el que tiene que decidir si prorroga o no la ayuda estatal que contribuye a la gratuidad. «Lo que no es de recibo es que nos enteremos en el último minuto», ha lamentado.