La regularización exprés que impulsó este año Pedro Sánchez y que trajo a millones de inmigrantes a España ya tiene efectos en las arcas de otras administraciones sin que el Gobierno ponga un euro. De hecho, a día de hoy, el Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB) ya está dando clases de formación y español a más de 800 de esos inmigrantes regularizados y que son menores de 25 años.

«Sánchez invita a la fiesta y nosotros la pagamos», ha sido la queja que ha manifestado este martes en el Parlament balear la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, a la hora de dar a conocer la situación.

El departamento de Cabrer ha detectado que el paro interanual en el pasado mes de octubre se ha disparado un 21% entre los jóvenes. «Todos estos el año pasado no estaban y nos ha llamado la atención; se debe al proceso de regularización extraordinaria», ha señalado Cabrer.

La consellera ha puesto cifras al aumento: «Son 806 nuevos desempleados menores de 25 años; el 95,4% son extracomunitarios». Por tanto, son 806 jóvenes inmigrantes regularizados que han decidido inscribirse en el SOIB para encontrar un empleo. Sin embargo, en ellos coincide una particularidad que ha desvelado la consellera: «Su nivel de formación es demasiado bajo y no hablan nuestro idioma».

A causa de esta situación, el SOIB ya ha empezado a organizarse para cumplir con su obligación: los inscribirá en cursos de español y les enseñará un oficio. El Govern debe atender a todos sus inscritos si su situación es legal y la de esos más de 800 jóvenes lo es gracias a la regularización exprés impulsada este año 2026 por Pedro Sánchez.

Jóvenes que cuestan tiempo y dinero a la administración autonómica sin que el Gobierno Central aporte un solo euro en ayudas para llevar a cabo estas consecuencias del proceso.

Hay que recordar que el 90% de los inmigrantes regularizados en las Islas Baleares e inscritos en el SOIB continuaban en el mes de septiembre como demandantes de empleo.