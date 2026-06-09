El Govern de Prohens constata a pie de patera el ‘efecto llamada’ de la regularización exprés de Pedro Sánchez

La consellera de Presidencia, Coordinación de Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha considerado que las políticas migratorias del Gobierno generan «un efecto llamada en dos direcciones». Además, Estarellas ha puesto sobre la mesa el dato adelantado hace dos meses por OKBALEARES: «Las pateras cada vez llegan más llenas».

Lo ha dicho al ser preguntada al respecto por la diputada de Vox Patricia de las Heras, muy crítica con el hecho de que los migrantes tengan acceso a determinadas prestaciones, en el pleno del Parlament de este martes.

«Lo hemos denunciado; las políticas migratorias del Gobierno están provocando el efecto llamada en dos direcciones», ha sostenido. Por un lado, en los países de origen, con una ruta «consolidada» entre Argelia y Baleares, y por otro, con la regularización extraordinaria.

Aunque a esta medida solo se pueden acoger personas que acrediten que llevan en España un tiempo determinado, Estarellas ha alertado de que, una vez regularizada su situación administrativa, los migrantes podrán solicitar la reagrupación con sus familias.

«La excusa de que solo son los que ya están aquí no sirve», ha dicho la consellera, quien ha afeado al Gobierno que «no sea capaz de explicar cuántas personas se verán afectadas ni qué impacto tendrá sobre los servicios». «Inmigración sí, pero regulada e integrada», ha insistido.

De las Heras, por su parte, ha lamentado que España «sea el único país que no solo pone a los extranjeros por delante de los españoles, sino que además, cuando entran saltándose las fronteras, tengan premio».

Estarellas también ha destacado otra información publicada por OKBALEARES, según la cual los inmigrantes preguntan por la regularización nada más pisar suelo balear tras llegar en patera.

En los centenares de pateras llegadas al archipiélago en 2025, el promedio de pasajeros fue de 18,2 inmigrantes. En lo que llevamos de 2026, las mafias aprovechan más cada trayecto con 20,9 ilegales de media en cada patera. Tres más en cada cayuco. Más negocio y más riesgos.

Son tres personas más de media a bordo en cada embarcación que sale de Argelia. Y son, según fuentes conocedoras del fenómeno migratorio, las mismas embarcaciones en 2025 y en 2026.