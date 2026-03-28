Efecto llamada activado: ilegales de pateras preguntan por la regularización nada más desembarcar en Baleares

Según ha podido saber OKBALEARES, en la última oleada de pateras llegadas a Baleares este mes de marzo, algunos de los inmigrantes ilegales preguntaron a la Guardia Civil por la regularización masiva de Pedro Sánchez con la intención de acceder a ella.

El efecto llamada queda confirmado con la información a la que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES de fuentes de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según estas informaciones, en la última oleada de pateras llegadas a Ibiza este mismo mes de marzo, algunos de los ilegales interceptados preguntaron, nada más llegar, qué tenían que hacer para regularizar su situación en España a través del proceso que se iniciará en abril, a pesar de que no llevaban ni cinco minutos en suelo español. Lo hicieron a agentes policiales cara a cara.

Las mismas fuentes señalan que este interés de los inmigrantes por apuntarse a la regularización masiva que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez en España podría haberse dado también en otros desembarcos en Ibiza o el resto de las islas, aunque este supuesto no ha podido ser confirmado. Sí, en el caso de Ibiza que desvela hoy este periódico.

Este interés por quedarse en España y el hecho de descubrirse que cuatro argelinos llegados en patera a Mallorca acudieron directamente a residir en la antigua cárcel de Palma desmontarían la versión en la que insiste siempre que puede el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. Su versión defiende que la inmigración que llega al archipiélago en patera «está de paso» y no tiene intención de quedarse en las Islas.

Hace una semana, OKBALEARES adelantó que este año 2026 las mafias cargan de más pasaje las pateras en la ruta argelina hacia Baleares.

Siguiendo esos datos, en los centenares de pateras llegadas al archipiélago en 2025, el promedio de pasajeros fue de 18,2 inmigrantes. En lo que llevamos de 2026, las mafias aprovechan más cada trayecto con 20,9 ilegales de media en cada patera. Tres más en cada cayuco. Más negocio y más riesgos. Son tres personas más de media a bordo en cada embarcación que sale de Argelia. Y son, según fuentes conocedoras del fenómeno migratorio, las mismas embarcaciones en 2025 y en 2026.